Rebajan en siete meses la prisión para diez acusados de narcotráfico por dilaciones indebidas

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha rebajado la condena de prisión en siete meses a diez acusados por un delito contra la salud pública dentro de una causa con una treintena de condenados al apreciar el atenuante de dilaciones indebidas. Así, para estos diez condenados por la Audiencia Provincial de Cádiz la pena impuesta pasa de tres años de prisión y dos multas de 1,2 millones de euros a dos años y tres meses de cárcel y dos multas de 650.000 euros.

Según la sentencia, recogida por Europa Press, los hechos se remontan a noviembre de 2018 cuando una embarcación comenzó a desembarcar fardos de droga en una playa de Puente Mayorga, en San Roque. "Alertados por la presencia del helicóptero y efectivos de la Guardia Civil huyeron hasta una vivienda para impedir ser detenidos, por lo que se procedió a la detención de los acusados, así como de la arredantaria de la vivienda.

Además, uno más fue detenido tras huir con la droga hasta un garaje en la Estación de San Roque, donde se intervino 27 fardos de hachís, con más de 800 kilos de hachís, así como una pistola semiautomática y un cargador con 12 balas. Al día siguiente, la Guardia Civil detuvo a otras dos personas en Manilva (Málaga) con la embarcación semirrígida desde la que habían desembarcado el alijo.

Por todo ello, la Audiencia Provincial de Cádiz condenó a los acusados a penas de entre cuatro años de prisión y multas de cinco millones de euros a dos años de prisión, como es el caso de la arrendataria de la vivienda donde trataron de esconderse y los dos detenidos en la embarcación al día siguiente como cómplices.

Los acusados recurrieron la sentencia ante el TSJA pidiendo, entre otras cuestiones la nulidad de la entrada en el domicilio tras la huida o error en la valoración de la prueba, que han sido desestimado. No obstante, el TSJA ha aceptado el recurso parcialmente para diez de los acusados al apreciar el atenueante de dilaciones indebidas, rebajando sus condenas de tres años a dos años y tres meses, así como la multa de 2,4 millones en total a 1,1 millón.