Todo apunta a un incendio intencionado en Tarifa donde ya han ardido 300 hectáreas: la Junta refuerza la vigilancia

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha anunciado que se tiene "sospechas fundadas" de que el incendio en el paraje Sierra de la Plata en Tarifa (Cádiz), que obligó el lunes al desalojo de más de 1.500 personas, "ha podido ser intencionado". Es por eso que ha se ha decidido activar e incrementar a todos los operativos de vigilancia, reforzando los efectivos por parte de los cuerpos de seguridad y también la vigilancia y la investigación en relación con los incendios, como ha apuntado el consejero en declaraciones a los medios.

"Estamos hablando de una circunstancia lamentable", ha dicho Antonio Sanz, quien ha advertido de que "por negligencia o por irresponsabilidad muchas veces puede provocar una situación de incendio". En este caso, según ha reiterado, se debe a "mala intención, mala fe e intentos de hacer daño", por lo que las personas que han podido provocar este incendio "han podido provocar no solo una catástrofe natural, sino también una situación de daño a las personas incalculable".

"La situación de peligro que se vivió ayer, ahora que tenemos sospechas fundadas de que haya podido ser intencionado, agrava muchísimo las circunstancias de este incendio", ha continuado el consejero. Así, ha pedido que "todo el peso de la ley recaiga sobre este tipo de personas" que "están dispuestas a hacer daño a la naturaleza y a las personas, daño a la vida cotidiana de unas provincias que viven del turismo y cuya economía y empleo depende de las personas que estén dispuestas a hacer este daño".

"Merecen la reprobación y el rechazo absoluto por parte de la población, pero también debe recaer sobre ellos el peso a la ley", ha sostenido Sanz, quien ha mostrado su confianza en dar con los reponsables de este incendio, que se originó "en una zona escondida de una roca", pero del que tienen "datos y evidencias" para que se hable de que haya sido provocado. Sobre el dispositivo de vigilancia, ha detallado que se usarán drones para volar los perímetros de la zona costera y se reforzarán medios del Infoca para, desde el punto de vista de vigilancia, detectar "en cualquier momento cualquier circunstancia extraña".

Además, ha pedido la colaboración ciudadana para que si detecta cualquier actitud sospechosa, "alguien que salga corriendo, alguien que de manera extraña se encuentra en zonas del incendio", llame al 112 y así se puedan activar los servicios de emergencia y de seguridad. El consejero también se ha referido al incendio que se ha registrado en la mañana de este martes en Los Caños de Meca, cercano a una zona de matorral. Este ha podido ser controlado de forma rápida, sin que haya tenido que ser necesario desplazar medios aéreos del Infoca, pero se ha confirmado que también ha tenido una "intencionalidad". "Tenemos la confirmación de cómo han sido las circunstancias y la persona que ha podido ser responsable", ha señalado Sanz.

En esta intervención a los medios también ha aportado una primera estimación de superficie afectada por el incendio, la cual ha cifrado en unas 300 hectáreas de manera provisional. Cabe recordar que el fuego de la semana pasada, registrado en un paraje cercano, también de Tarifa, afectó a una superficie de 283 hectáreas.

La Junta autorizaba a las 10,30 horas el regreso de más de 700 desalojados por el incendio de Tarifa. Así, han podido volver a sus lugares de pernocta los huéspedes de los hoteles Meliá Zahara, Atlántico y Varadero y los desalojados de las urbanizaciones Costa Zahara 1 y 2, Jardines de Zahara, Atlanterra Playa, Atlanterra Costa y Atlanterra Sol, Mar de Plata, Almadraba y Bahía de la Playa. Desde esa hora, efectivos de Guardia Civil y Policía Local acompañan a estas personas a sus respectivas residencias.

Por otra parte, no se ha autorizado todavía el regreso de los evacuados en Atlanterra, Los Alemanes y Hotel Cortijo, al estar próximos al flanco derecho, aún sin controlar.

Sobre la situación del incendio ha recordado que sigue "activa" y que por tanto, "no está estabilizada", pero se ha mostrado "optimista", ya que el flanco derecho "evoluciona favorablemente" aunque quedan "frentes activos" en esa zona.

En la zona trabajan más de 200 efectivos, entre ellos diez medios aéreos del Plan Infoca. Así, actualmente combaten el fuego por tierra y aire tres helicópteros, dos aviones ligeros de carga en tierra, dos aviones pesados y otro de coordinación, a los que se suman cinco autobombas, ocho grupos de bomberos forestales, cuatro técnicos de operaciones, un técnico de extinción, otro de supervisión y un agente de medio ambiente, una Unidad de Análisis y Seguimiento de Incendios Forestales (UNASIF), una Unidad Móvil de Meteorología y Transmisiones (UMMT) y una Unidad Médica de Incendios Forestales (UMIF) y un Buldócer.