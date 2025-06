Cajamar celebra el 50 aniversario de su Estación Experimental ‘Las Palmerillas’ mirando al futuro

El presidente de Cajamar, Eduardo Baamonde, y el director de Sostenibilidad y Desarrollo Agroalimentario de Cajamar, Roberto García Torrente,reunieron a unos 200 profesionales del sector de la agricultura intensiva almeriense en las nuevas instalaciones de la Estación Experimental ‘Las Palmerillas’ para celebrar el 50 aniversario de su creación en 1975. Durante el acto también intervinieron el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas; el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco; el presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, y el alcalde de El Ejido, Francisco Góngora.

Eduardo Baamonde dio la bienvenida a los asistentes y recordó los inicios de la Estación Experimental “obra de unos visionarios que hicieron posible lo que parecía imposible: convertir el desierto de Almería en la huerta de Europa”. Y explicó que, “aunque pueda parecer un milagro, sabemos que fue el fruto del trabajo y el esfuerzo de unas personas que quisieron cambiar las cosas, apostando por la implantación de las nuevas tecnologías de la época, entonces desconocidas en nuestro país”. El presidente de Cajamar rememoró cómo el proyecto de su entidad, la entonces Caja Rural de Almería, nació de la necesidad, para evitar la exclusión financiera de los agricultores de la provincia, pero además no solo se limitó a ofrecer financiación, ya que no sería suficiente para el desarrollo económico y social de la provincia, había que cambiar hacia un nuevo modelo agrario, basado en la implantación de las nuevas tecnologías de la época, que se probarán en ese centro de investigación y ponerlas a disposición de los agricultores para que las aplicasen en sus explotaciones. También ha asegurado que 50 años después “continuamos fieles a nuestro compromiso original de no limitarnos sólo a proveer instrumentos financieros al sector agroalimentario, sino ser también una palanca de desarrollo social y económico en las zonas donde estamos implantados, usando como herramienta fundamental la generación y transferencia del conocimiento, y transmitiendo al sector agroalimentario un espíritu de innovación, de apertura, de cooperación, colaborando en la búsqueda permanente de nuevos retos y desafíos para poder crear una sociedad más avanzada y un reparto de la riqueza más equitativo y sostenible”. Por último, agradeció a los Consejos Rectores de Cajamar por haber apostado por sus dos centros experimentales, ubicados en Almería y Valencia, la comunidad digital Plataforma Tierra, la aceleradora de empresas de base tecnológica Cajamar Innova y la Escuela de Formación Agroalimentaria Cajamar y el departamento de estudios y publicaciones. “En definitiva, hemos hecho posible lo que hoy muchos consideran uno de los ecosistemas del conocimiento agroalimentario más potentes de Europa”, concluyó.

A continuación, el alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, felicitó a Cajamar por los 50 años que ha alcanzado su Estación Experimental de ‘Las Palmerillas’, de la que señaló que desde su creación y durante este medio siglo de vida "ha contribuido de manera decisiva al desarrollo, crecimiento y pujanza del sector hortofrutícola almeriense". Asimismo, Góngora destacó la importancia de las nuevas instalaciones inauguradas desde las que se continuará trabajando para responder a los retos del sector que pasan por "seguir creciendo y mejorando a través de la investigación, la innovación, la digitalización y la tecnificación" en un sector que apuesta por "un modelo de agricultura de calidad, sostenible y eficiente, donde la economía circular gana peso", y para ello "es fundamental que alcancemos cuanto antes la sostenibilidad hídrica que nuestra provincia necesita".

Por su parte, Roberto García Torrente, director de Sostenibilidad y Desarrollo Agroalimentario de Cajamar, realizó un repaso por los hitos históricos del modelo hortícola de Almería y las aportaciones de la Estación Experimental a la continua incorporación de innovaciones y tecnologías de vanguardia a los invernaderos de la provincia. En esta línea, concluyó con el análisis de los desafíos a los que se enfrenta la agricultura mundial para seguir alimentando a una población en crecimiento haciendo un uso cada más eficiente de los recursos naturales y adaptando las técnicas de producción a las consecuencias del cambio climático. “Uno de los principales resultados que hemos conseguido con nuestro trabajo ha sido crear una mentalidad abierta hacia la innovación entre los agricultores. Las necesidades y las tecnologías van evolucionando, en la misma medida que lo hace el sector. Lo importante es que el agricultor sea permeable a esas nuevas tecnologías y que disponga de las herramientas necesarias para saber cuándo les son de utilidad”, señaló. Y añadió: “Hemos posibilitado que los pequeños y medianos agricultores tengan acceso a las mismas tecnologías de las que disponen las grandes empresas. Y hemos facilitado que se implemente de forma muy rápido y de manera generalizada. A lo largo de nuestra historia siempre ha estado muy presente el objetivo de conseguir cada vez una producción más eficiente y sostenible de los alimentos a la vez que trabajábamos por mejorar la rentabilidad de los agricultores”.

El presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, ha resaltó a su vez la innovación y la sostenibilidad del modelo Almería. “Prácticamente nadie pensaba hace 60 años que una de las zonas más áridas de Europa se podía transformar en un vergel que exporta salud a medio mundo. Pues ese milagro se ha obrado gracias al esfuerzo, el trabajo y a una apuesta por la innovación. Y es precisamente aquí, en ‘Las Palmerillas’, donde gran parte de esa innovación se ha gestado y se ha transferido al campo”, afirmó. Del mismo modo, puso el acento en la eficiencia de la agricultura almeriense. “Quiero destacar un aspecto fundamental de nuestra agricultura, que nos convierte en un referente a nivel mundial: la eficiencia en el uso del agua. Almería ha logrado con el 0,24 % de la superficie agrícola española producir el 7 % de la horticultura de la Unión Europea. La Estación Experimental ‘Las Palmerillas’ ha sido y sigue siendo un faro en esta continua búsqueda de la eficiencia y la sostenibilidad. Sus investigaciones han sido clave para que nuestros agricultores, con su talento y esfuerzo, hayan logrado este milagro”, resaltó.

Asimismo, el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, subrayó que hablar de la Estación Experimental “es hablar del corazón del modelo agrícola de Almería, de una forma de entender la agricultura basada en la innovación, la eficiencia y la sostenibilidad”, y trasladó el agradecimiento del Gobierno andaluz a Cajamar y a todo su equipo “por haber hecho posible estos 50 años de progreso compartido”.

Para finalizar, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, puso en valor la Estación Experimental ‘Las Palmerillas’, un centro tecnológico “que se ha convertido en referente internacional de la agricultura intensiva mediterránea y que ha contribuido a generar oportunidades de riqueza y de empleo en la provincia de Almería. En estas cinco décadas, la Estación Experimental ha propiciado el desarrollo de una agricultura moderna, sostenible, competitiva y de futuro, gracias al apoyo continuado a la innovación en este sector clave para la provincia de Almería, para Andalucía y para el conjunto de España”.

En permanente evolución

Desde su puesta en marcha en 1975, la Estación Experimental ‘Las Palmerillas’ ha sido la expresión del compromiso de Cajamar con el desarrollo del sector, respaldada por la confianza de miles de agricultores, técnicos, investigadores, estudiantes y directivos de todo el mundo que la visitan cada año para conocer sus ensayos. Concebida inicialmente como el primer espacio para la experimentación agronómica de carácter privado de la provincia, coincidiendo con la expansión de la nueva agricultura de invernadero, sirvió en aquel momento para dar respuesta a la demanda creciente de asesoramiento especializado de los agentes de un nuevo modelo de producción revolucionario. Con el tiempo, la Estación Experimental ‘Las Palmerillas’ se ha consolidado como un centro tecnológico de referencia provincial, regional, nacional e internacional, especialmente en el ámbito de la horticultura de invernadero en zonas de clima cálido, y se ha caracterizado siempre por el carácter aplicado de sus proyectos y por la relevancia otorgada a las actividades de difusión de resultados y demostraciones prácticas.

Durante las primeras décadas de actividad, sus trabajos se orientaron fundamentalmente a la resolución de problemas agronómicos relacionados con la eficiencia del riego, el diseño eficiente de estructuras de invernadero, el manejo de cultivos, la sanidad vegetal y la introducción de nuevas variedades atractivas para un mercado en expansión. Con el cambio de siglo XX, una vez consolidado el modelo de producción bajo plástico en Almería, y conforme Cajamar avanzaba en su expansión territorial, se fueron incorporando nuevos elementos más orientados a las tecnologías de producción, el manejo integrado de plagas, el desarrollo de bioproductos y la búsqueda de valor añadido.

Por último, desde la incorporación en 2012 del Centro de Experiencias de Paiporta (Valencia) al Ecosistema de Innovación de Cajamar, se ha trabajado de forma coordinada en ambas instalaciones para seguir avanzando en aquellas tecnologías aplicables a la hortofruticultura intensiva que permitan ganar en eficiencia y productividad, abriendo el campo de actuación a los nuevos desarrollos de la biotecnología, la bioeconomía circular, la alimentación y la salud, la agricultura regenerativa, el control biológico y la puesta a punto de herramientas digitales.

Nuevas instalaciones

La celebración del 50 aniversario también ha sido la ocasión escogida por Cajamar para presentar al público las nuevas instalaciones de la Estación Experimental ‘Las Palmerillas’, un espacio diseñado siguiendo los estándares internacionales más avanzados en eficiencia y sostenibilidad, con módulos fotovoltaicos para el autoconsumo energético y el máximo aprovechamiento de la luz natural.

El nuevo edificio de dos plantas ocupa más de 1.500 metros cuadrados, de los que aproximadamente 400 se dedican a un laboratorio de biotecnología equipado con todas las herramientas necesarias para ofrecer los mejores servicios especializados en desarrollo de bioproductos, análisis de biomasa, aguas y suelos, tecnología de alimentos y bioeconomía circular. Un nuevo espacio para la cocreación, desde el que los especialistas de la Estación Experimental podrán aportar su experiencia y capacidad en proyectos de investigación aplicada, en colaboración con empresas, centros tecnológicos y universidades de todo el mundo, para contribuir así al desarrollo de una agricultura más eficiente, sostenible y rentable.

Además, las nuevas instalaciones albergan espacios de trabajo para los especialistas en agronomía de Cajamar y los emprendedores de las startups de Cajamar Innova, y un salón de actos con capacidad para 160 personas que en adelante será el epicentro de la labor de transferencia de Cajamar al sector y al conjunto de la sociedad.

Publicación del libro ‘50 años transfiriendo conocimiento y tecnología’

Con motivo de la efeméride, Cajamar ha publicado ‘50 años transfiriendo conocimiento y tecnología’, un dossier conmemorativo de casi 400 páginas en la que han participado más de 40 profesionales de su Ecosistema de Innovación, así como especialistas y representantes de diversas entidades y organizaciones profesionales del conjunto del sistema productivo local. Con este libro se ha querido dejar testimonio del papel de Cajamar y de su Estación Experimental en el desarrollo de la agricultura intensiva almeriense desde 1975, pero sobre todo de la relevancia de la innovación y el conocimiento aplicados en el espectacular desarrollo socioeconómico de un territorio subdesarrollado en los años 70, que hoy en día es un entorno creativo y competitivo que suma más de 32.000 hectáreas de invernaderos, genera más de 110.000 puestos de trabajo y surte de alimentos frescos durante todo el año a más de 500 millones de europeos, y está llamado a desarrollar y exportar nuevas soluciones tecnológicas para seguir alimentando al mundo.

El contenido de la publicación se organiza en tres grandes secciones. En la primera se explica la singularidad del modelo de desarrollo almeriense basado en la agricultura intensiva, desde los primeros enarenados que comenzaron a regarse con el agua extraída del subsuelo en los años 50 a los robots y las herramientas digitales que hoy ocupan el interior de los invernaderos. En la segunda sección, los responsables técnicos de la Estación Experimental ‘Las Palmerillas’ repasan los principales resultados del trabajo realizado en la misma y sus aportaciones más relevantes. Finalmente, el tercer bloque recoge el Ecosistema de Innovación de Cajamar, un modelo de generación y transferencia de conocimiento y soluciones tecnológicas único en España que, a partir de la Estación Experimental, ha ido creciendo y adaptándose a las necesidades del tejido productivo, de la misma forma que Cajamar ha ido extendiendo su actividad por nuevos territorios hasta estar presente en todas las provincias españolas y ciudades autónomas, y afrontando nuevos retos como entidad financiera de referencia para el sector.