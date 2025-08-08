El caos ferroviario obliga a cambiar los viajes por la falta de fiabilidad

El turismo viene dando signos de desgaste tanto por factores endógenos como exógenos. A la subida de los precios de los últimos años se unen otros factores imponderables como el clima –en Cádiz, Horeca apuntaba a una caída de las ventas en el 40% de los establecimientos por el calor y el viento de las últimas semanas– y los fallos en las infraestructuras. El Ministerio de Fomento informó ayer de que habilitará un tercer carril en la AP-4 desde Sevilla a Cádiz para paliar los reiterados atascos que se vienen produciendo de camino a las playas gaditanas. La carretera complica las salidas y los trenes cada vez son una opción de más riesgo por los retrasos y las averías. El sector ya alerta de las consecuencias. La Consejería de Turismo denuncia una «merma» en competitividad por el caos ferroviario y lamenta que la imagen de los retrasos es la primera que recibieron «miles de turistas al llegar» a la comunidad.

El presidente de la Federación Andaluza de Agencias de Viajes, Luis Arroyo, aseguró que los recientes problemas en el servicio ferroviario en España están afectando ya al modo de viajar de los turistas, aunque todavía no se reflejan en los datos, según recogió Europa Press.

«Esto es a corto plazo, porque esta situación viene sucediendo hace poco tiempo, con lo cual no hay datos para asegurar que hay un cambio de tendencia. Pero sí están empezando a ver cambios en el modo de viaje», indicó.

Arroyo señaló que los viajeros que tienen vuelos de alto radio desde Madrid se están viendo obligados a modificar sus planes por la falta de fiabilidad del tren. «Todo viajero que va a hacer un largo viaje sale de Madrid obligando a los clientes a irse un día antes a la ciudad, porque nosotros desde la agencia de viajes no garantizamos ya hoy día, por las circunstancias que estamos viviendo, una conexión en Madrid con seguridad», indicó. Los viajeros, señaló, deben asumir el coste adicional de una noche de hotel y otros gastos extra no previstos en su viaje.

«Hasta hace un año y medio, era impensable que un tren no fuese a llegar en hora a Madrid o a Sevilla, y a día de hoy no se puede asegurar bajo ninguna circunstancia», señaló el presidente de la Federación Andaluza de Agencias de Viajes. Aparte del coste económico a medio plazo, también existe el daño reputacional. La imagen del turismo en Andalucía se está viendo perjudicada por los retrasos y las averías. «La imagen es deplorable», especialmente en operaciones procedentes de China y Norteamérica. «Antes era llegar el grupo, meterlo en un AVE Sevilla o a Málaga y empezaba el circuito. A día de hoy es impensable», continuó Arroyo.

El representante del sector de las agencias de viajes lamentó que «la alta velocidad era el buque insignia» de España y «ahora estamos convirtiéndonos en un país donde la alta velocidad es de tercera categoría». En su opinión, el transporte ferroviario está «siendo penoso» y «las políticas son penosas y, por más que reclamamos, desgraciadamente casi que nos tenemos que resignar a algo que funcionaba hasta hace un año perfectamente y ahora de pronto avería tras avería».

Todavía no se puede hablar de una caída generalizada en las ventas pero la tendencia es la de «un cambio progresivo». La reducción de los vuelos de corta duración por motivos medioambientales y de rentabilidad hace que tampoco sea «una alternativa fiable» al tren para quienes necesitan llegar con puntualidad a Madrid o Barcelona. «Un tren no te lo permite a día de hoy y el vuelo sí», señaló. Si las compañías aéreas detectan esta oportunidad, indicó Arroyo, es probable que refuercen su presencia en rutas como Madrid-Sevilla o Madrid-Málaga. «Obviamente, eso repercutirá negativamente en el tren, porque la gente optará por el medio más seguro, que ahora mismo es el avión», concluyó.