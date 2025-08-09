Feijóo,Moreno y Montero felicitan a los bomberos por la rápida actuación en la Mezquita de Córdoba; Pedro Sánchez no se ha pronunciado

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, así como la vicepresidenta del Gobierno María Jesús Montero, han destacado la rápida actuación de los bomberos en el incendio declarado este viernes en la Mezquita-Catedral de Córdoba.

"Es una gran noticia que la actuación haya sido tan rápida. Ojalá el daño a esta joya de nuestro patrimonio haya sido el mínimo posible", ha publicado Núñez Feijóo en X.

En el mismo sentido se ha pronunciado Juanma Moreno también la misma red social: "Las llamas en la Mezquita-Catedral de Córdoba nos han sobrecogido a todos. Tranquiliza que los bomberos lo hayan podido controlar y sigan trabajando para darlo por extinguido lo antes posible. Estamos muy atentos y deseamos que el fuego haya provocado el menor daño posible.

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, también ha reaccionado en X: "Impactada por las imágenes del incendio en la Mezquita de Córdoba, que nos han sobrecogido a todos. Mi más profundo agradecimiento a los bomberos que han podido controlar las llamas y evitar un mal mayor".

Una barredora mecánica que se encontraba en la capilla de Almanzor de la Mezquita-Catedral de Córdoba es la probable causa del incendio ocurrido en la tarde-noche de este viernes en el interior del monumento declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1984.

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha explicado a los periodistas que aunque se trata de un incendio que ha afectado a varias partes del monumento la rápida intervención de tres dotaciones del Servicio de Extinción de Incendios del Ayuntamiento de Córdoba ha evitado "una catástrofe".

El que no se ha pronunciado aún sobre el incendio en la red socia X -a las 9:30 de la mañana de este sábado- ha sido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Su último mensaje fue para celebrar que "España recibe más de 23.000 M€ del quinto desembolso de los fondos europeos del PlanDeRecuperación".

Este sábado el Ayuntamiento de Córdoba y el Cabildo de la Mezquita-Catedral han convocado una rueda de prensa en el Patio de lo Naranjos del monumento para dar detalles sobre el incendio