Casi 25 millones en ayudas para impulsar proyectos de I+D en Andalucía

La Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía ha resuelto la convocatoria de ayudas por valor de 25 millones de euros que permitirá promover 209 proyectos de I+D en la comunidad autónoma. Este programa de incentivos, que ha recibido 1.378 candidaturas en la fase de presentación de solicitudes, está dirigido a universidades andaluzas y a organismos, centros, institutos o fundaciones de I+D+I y de innovación públicos o privados, según ha detallado este domingo en una nota la Consejería que dirige José Carlos Gómez Villamandos.

Las subvenciones se convocaron en régimen de concurrencia competitiva y, de acuerdo con la resolución provisional publicada por la Consejería de Universidad, las nueve universidades públicas que imparten grado en la comunidad concentran el 79% del presupuesto concedido, con un montante de 19,69 millones de euros. Estos fondos financiarán 172 iniciativas de I+D, que suponen el 82% de las solicitudes beneficiarias. Además del sistema público universitario, también han sido receptores de ayudas 25 organismos y fundaciones de investigación e institutos públicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y una institución académica privada, que aglutinan la partida restante para un total de 37 proyectos.

Desde la Junta valoran que esta línea "favorecerá la investigación en cinco ámbitos estratégicos para la economía andaluza", cuales son las sociedades inteligentes, la agrotecnología, los recursos naturales --minería y ciclo del agua--, las industrias tractoras y la transición ecológica. Esas cinco áreas se corresponden con los principales entornos de especialización definidos en la Estrategia de Especialización Inteligente para la Sostenibilidad de Andalucía 2021-2027 (S4 Andalucía).

También se identifican con los sectores o cadenas de valor sectorial en los que Andalucía dispone de "un potencial diferencial de desarrollo, ya sea por disponibilidad de recursos materiales y humanos o por su tejido empresarial y actividades de investigación e innovación". Entre las prioridades marcadas se incluyen "actuaciones de investigación tendentes al fomento de soluciones sostenibles, eficientes y competitivas que incidan en la economía circular en relación con las materias primas críticas o en la resiliencia y adaptación frente al cambio climático".

Los proyectos objeto de estas subvenciones se circunscriben a dos grandes modalidades de investigación; en concreto, la investigación aplicada, que busca usar los nuevos conocimientos en la consecución de objetivos prácticos específicos; y el desarrollo experimental, que tiene como finalidad producir, a partir de la investigación o la experiencia práctica, nuevos productos o procesos o bien mejorar los ya existentes. Esta línea de incentivos, financiada con el Programa Feder Andalucía 2021-2027, recoge que las iniciativas objeto de las subvenciones cuentan con un presupuesto no superior a los 300.000 euros y el plazo de ejecución para desarrollar las actividades aprobadas es como máximo de tres años.

Asimismo, la asignación que se ha otorgado con este programa puede llegar a alcanzar hasta el 100% del coste de la actividad. La valoración científico-técnica y económica-financiera de las candidaturas ha sido realizada por comisiones técnicas designadas por la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (Accua). En la selección de las propuestas se ha tenido en cuenta "la calidad y viabilidad de la iniciativa, así como la calidad y trayectoria de los componentes del proyecto, el impacto científico, económico y social esperado de los resultados y la adecuación del presupuesto solicitado".