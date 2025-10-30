Acceso

Andalucía

El tiempo

Cielos cubiertos y vuelta a la calma

Pasa la alerta roja por lluvia en Andalucía Occidental, bajan algo las temperaturas

Vista del paso inferior de la calle Alfonso Lasso De la Vega, completamente inundado este miércoles tras las intensas lluvias en la capital sevillana
Destrozos provocados por las lluvias ayerAgencia EFE
  • Manuel Weiss
    Manuel Weiss
Sevilla Creada:
Última actualización:

Ya ha pasado la tormenta, breve, pero intensa. Las fuertes lluvias que asolaron ayer a buena parte de Andalucía Occidental y dejaron escenas de inundaciones en el aniversario de la Dana de Valencia, han dado paso a cielos cubiertos aunque tranquilos para este jueves.

Andalucía amanece con cielos muy nubosos o cubiertos y precipitaciones débiles a moderadas en el área del Estrecho y en las sierras orientales. Hay además brumas y nieblas matinales en la vertiente atlántica, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Las temperaturas mínimas han experimentado un descenso y las máximas también bajarán en el interior oriental, mientras que ascenderán en el resto. La máxima se alcanzará en Almería, Málaga y Sevilla, con 25 grados, según el pronóstico de la Aemet.

Los vientos soplarán del oeste o suroeste, moderados a fuertes en el litoral mediterráneo, y flojos a moderados en el resto, tendiendo a disminuir en general al final del día

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas