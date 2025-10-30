Cielos cubiertos y vuelta a la calma

Ya ha pasado la tormenta, breve, pero intensa. Las fuertes lluvias que asolaron ayer a buena parte de Andalucía Occidental y dejaron escenas de inundaciones en el aniversario de la Dana de Valencia, han dado paso a cielos cubiertos aunque tranquilos para este jueves.

Andalucía amanece con cielos muy nubosos o cubiertos y precipitaciones débiles a moderadas en el área del Estrecho y en las sierras orientales. Hay además brumas y nieblas matinales en la vertiente atlántica, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).



Las temperaturas mínimas han experimentado un descenso y las máximas también bajarán en el interior oriental, mientras que ascenderán en el resto. La máxima se alcanzará en Almería, Málaga y Sevilla, con 25 grados, según el pronóstico de la Aemet.



Los vientos soplarán del oeste o suroeste, moderados a fuertes en el litoral mediterráneo, y flojos a moderados en el resto, tendiendo a disminuir en general al final del día