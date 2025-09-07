Cielos nubosos y probabilidad de lluvia en estas provincias andaluzas

Andalucía amanece este domingo con cielos nubosos y probabilidad de chubascos ocasionales en el tercio occidental y en las sierras orientales, donde pueden ir acompañados de tormentas y ser localmente fuertes, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En el tercio occidental hay nubes bajas y brumas matinales, mientras que en la mitad suroriental de la comunidad habrá polvo en suspensión, pudiendo producirse depósitos de barro en el tercio oriental. Las temperaturas máximas descenderán en la vertiente atlántica y en el litoral almeriense, y se mantendrán sin cambios o más bajas en el resto.

Los vientos soplarán flojos variables, girando a componente oeste y ocasionalmente moderados por la tarde.