La comunidad con más autónomos mayores de 55 años

Andalucía es la comunidad autónoma con mayor número de autónomos mayores de 55 años, un total de 95.090 (mejorando su posición respecto a la primera edición). Así se ha puesto de manifiesto en la segunda edición del ‘Ranking de Territorios por la Economía Sénior 2022’, que ha presentado hoy el Centro de Investigación Ageingnomics de Fundación MAPFRE, que analiza la capacidad de las comunidades autónomas a la hora de ofrecer más oportunidades a un colectivo compuesto por 16 millones de personas que, actualmente, representa el 33% de la población total y a 1 de cada 3 autónomos en España.

La investigación, que recoge más de 400 datos de diferentes fuentes oficiales, proporciona una comparativa objetiva y fiable sobre el grado de “amabilidad” de todas las CCAA con respecto a este colectivo y la evolución que han tenido con respecto a la edición anterior, permitiendo entender la economía sénior, es decir, el conjunto de oportunidades que supone el alargamiento de la vida.

El trabajo se ha dado a conocer en Málaga en un acto que ha contado con la participación del consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa en la Junta de Andalucía; Antonio Sanz, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; el presidente de MAPFRE y de Fundación MAPFRE, Antonio Huertas; y Juan Fernández Palacios e Iñaki Ortega, director y consejero asesor del Centro de Investigación Ageingnomics de Fundación MAPFRE, respectivamente, y directores de la investigación; así como Clara Bazán, directora de Seguros y Previsión Social de Fundación MAPFRE.

Durante su intervención, el presidente de MAPFRE ha señalado que “el envejecimiento poblacional está transformando nuestro modelo económico y social, una realidad que no está recibiendo toda la atención que merece”. Ha subrayado, además, que el reto demográfico es, junto al cambio climático y la revolución tecnológica, “el tercer gran desafío” y, por ello, no puede dejar de abordarse en el nuevo ciclo político. “Son los poderes públicos los que pueden y deben configurar el marco adecuado para aprovechar la capacidad y potencial de los mayores de 55 años. En este sentido, también ha indicado que “aquellos territorios que antes asimilen esa realidad mejor podrán implantar las estrategias y políticas que conduzcan al aprovechamiento de las oportunidades”, pues “con más seniors activos, no solo tendremos una economía más potente, sino que también y, sobre todo, España será un país mejor”.

El análisis ha mostrado que no todas las comunidades autónomas ofrecen las mismas condiciones y oportunidades a las personas mayores de 55 años en términos de empleo, acceso a servicios sociales y sanitarios y esperanza de vida, entre otros. Revela, además, que también existen diferencias con respecto a otros indicadores, como la esperanza de vida, la edad media de jubilación, importe medio de la pensión y número de alcaldes y electores mayores de 55 años.

Adicionalmente, en esta edición se incorpora como novedad, un análisis de las 10 ciudades con mayor población de España, entre las que se incluyen Sevilla y Málaga, con el objetivo de contar con información complementaria que contribuya a tener una perspectiva lo más amplia posible de la realidad sénior.