Se disparan las muertes por accidente laboral en Andalucía

Un total de 34 trabajadores han fallecido en accidentes laborales registrados durante este periodo estival --los meses de junio, julio y agosto-- en Andalucía, lo que supone 15 muertes más en comparación con el año anterior en esta misma fecha, según los datos proporcionados por UGT Andalucía, consultados por Europa Press.

De estos 34 accidentes mortales ocurridos este verano, 29 han sido en su puesto de trabajo, mientras que un total de seis de ellos han sido 'in itinere' --en el trayecto de ida o vuelta del trabajo--. En comparación con los datos de 2024, Andalucía registró en esos tres meses veraniegos un total de 19 siniestros laborales, de los cuales, solo uno fue 'in itinere'.

Además, tanto junio como julio han sido los meses de verano en el que más trabajadores han fallecido en Andalucía este 2025, con un total de doce casos registrados, respectivamente. En el sexto mes del año, nueve de los siniestros mortales han ocurrido en su puesto de trabajo y tres 'in itinere', mientras que, en el séptimo mes, diez han sido en el trabajo y dos 'in itinere'. Por su parte, agosto ha contado con un total de diez muertes laborales.

En cambio, julio fue el mes con más siniestros laborales mortales contabilizados en el año anterior, con un total de once fallecidos --uno de ellos 'in itinere'--, seguido de junio con siete muertes y el mes de agosto con tan solo uno.

Por provincias, destaca Sevilla con ocho accidentes laborales este verano; le siguen Almería y Granada con seis, respectivamente, dos 'in itinere' en la provincia almeriense. Tras ellas, se encuentran Jaén y Málaga con cuatro siniestros mortales, respectivamente, uno 'in itinere' en la provincia malagueña. Por último, están Córdoba, Huelva y Cádiz donde se han producido dos accidentes laborales mortales, respectivamente, siendo las dos 'in itinere' en la provincia gaditana.

En total, Andalucía suma en lo que va de año un total de 84 fallecidos por accidente laboral, concretamente, 70 de ellos registrados en los puestos de trabajos y, por otro lado, un total de 14 muertes 'in itinere'.