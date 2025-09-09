Muere un trabajador en Utrera tras caer a un pozo

Un trabajador ha fallecido este martes en una finca de Utrera (Sevilla) donde desempeñaba labores de recogida de aceitunas, ha informado la UGT-Sevilla en un comunicado.

Según los primeros datos, el trabajador se apoyó sobre el brocal de un pozo cubierto por una placa de uralita que cedió bajo su peso, provocando su caída al interior y causándole la muerte.

El sindicato ha informado de que con este nuevo accidente laboral son treinta las personas fallecidas en la provincia de Sevilla en lo que va de 2025, una cifra "absolutamente inaceptable".

José Armando Rodríguez Ardila, secretario de Salud Laboral de UGT Sevilla, ha señalado que si se mantiene este ritmo, se pueden alcanzar los 45 fallecidos en la provincia, lo que supondría duplicar el número de muertes en el trabajo registradas en 2024.

Ha exigido una investigación exhaustiva de lo ocurrido y que se determinen todas las responsabilidades derivadas del accidente.

Además, ha reclamado a las administraciones públicas, a la Inspección de Trabajo y al tejido empresarial que se tomen medidas urgentes para frenar esta siniestralidad laboral, reforzando la vigilancia de las actividades peligrosas y garantizando el estricto cumplimiento de la normativa preventiva.

El sindicato UGT Sevilla recuerda que cada muerte en el trabajo es un fracaso colectivo de un "sistema que continúa priorizando el beneficio económico por encima de la vida de las personas trabajadoras" y ha anunciado que se personará en esta causa como acusación particular para que se depuren todas las responsabilidades judiciales.