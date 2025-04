Dos devociones juntas rumbo a la ciudad eterna

Las hermandades acostumbran a celebrar acontecimientos «históricos», ya sean efemérides, coronaciones canónicas u otros actos singulares. Pero lo que se vivirá el próximo 17 de mayo en Roma sí que será realmente extraordinario y quedará en la memoria de los cofrades andaluces y de medio mundo. Porque el Cristo de la Expiración, de la hermandad del Cachorro de Sevilla, y la Virgen de la Esperanza de Málaga concentrarán las miradas y el fervor de miles de personas en el marco del Jubileo de las Cofradías que celebra la Iglesia. Un acontecimiento único que subraya la importancia de la religiosidad popular andaluza, referente mundial y con un gran vigor, además de estrechar lazos entre dos Semanas Santas con carácter propio: la sevillana y la malagueña. Ambas imágenes protagonizarán una multitudinaria procesión por la ciudad eterna, expresando así el sentir cofrade del sur de España.

Se acerca la Semana Santa y en el seno de ambas corporaciones se multiplican los preparativos de cara al Jueves y Viernes Santo, respectivamente. Pero este año es muy especial y también se acelera la logística para el traslado de las imágenes, el paso y el trono a Roma. El crucificado de Ruiz Gijón y la dolorosa malagueña –obra anónima del siglo XVII, intervenida por Adrián Risueño y Luis Álvarez Duarte– recibirán culto los días previos a la procesión en la basílica de San Pedro del Vaticano, un marco incomparable para dos devociones históricas.

Trono de la Virgen de la Esperanza de Málaga EP EP

Sergio Morales, hermano mayor de la Archicofradía del Paso y la Esperanza de Málaga, relata a LA RAZÓN que esta Cuaresma se está viviendo muy intensamente «ya no sólo por el Jueves Santo, sino por la peregrinación a Roma». Morales recuerda que el Lunes de Pascua el trono de la dolorosa se empezará a desmontar para su traslado. Ya está cerrada la empresa especializada con la que se realizará el transporte y, como curiosidad, las dos imágenes viajarán en el mismo camión. El trono irá por tierra desde Málaga a Barcelona y desde allí hasta Génova en barco. El trayecto Génova-Roma se hará por tierra.

Por su parte, el hermano mayor del Cachorro, José Luis Aldea, subraya que estos actos extraordinarios tienen detrás un trabajo «gigantesco» y remarca la «ilusión» que se está viviendo en la corporación. «Somos conscientes de que esto es un hito completamente histórico para la hermandad, para las cofradías de Sevilla y para toda la ciudad». Morales y varios miembros de su junta de gobierno ya han supervisado «in situ» el itinerario romano. «Lo estuvimos revisando allí e hicimos varias crucetas por las grandes dimensiones del trono. Comprobamos que el recorrido era factible». Aldea, de su lado, también realizó comprobaciones junto al diputado mayor de gobierno. «El recorrido ha estado permanentemente supervisado por las dos hermandades, que son las que saben de esto a nivel técnico». En este sentido, destaca los enclaves monumentales por los que pasará la procesión, como el Coliseo, el Foro y el Circo Máximo. Este último enclave tiene una especial significación, puesto que es el lugar «donde tuvieron lugar los primeros sacrificios de cristianos». A juicio del hermano mayor del Cachorro, el recorrido «tiene una carga simbólica gigantesca y responde a los criterios de seguridad, puesto que se esperan miles de asistentes». Hay que recordar que Roma está viviendo un Año Jubilar, es «una de las ciudades que más turistas reciben al año en todo el mundo y hay mucha preocupación por la procesión». Esto «hacía inviable otro tipo de recorrido con el que todos hubiéramos especulado».

Junto a ello, Morales destaca la devoción a la Virgen de la Esperanza, «la Virgen de Málaga». «Tenemos muchos hermanos de otras cofradías que también lo son de la Esperanza, e incluso hermanos mayores de otras cofradías que son hermanos de la Esperanza. Es una devoción universal». Los hermanos malagueños no ocultan su orgullo por participar en este acto. «Representar a nuestra religiosidad popular y a todas las cofradías del mundo es un honor. También representamos a la diócesis de Málaga y a la Agrupación de Cofradías», subraya Morales, además de señalar la «magnífica» relación con los hermanos del Cachorro, sus compañeros de viaje. «No hemos podido tener mejor compañero de camino en este proyecto». Aldea asegura que el hecho de que ambas imágenes reciban culto en el Vaticano «ya justifica el hecho de que vayamos» y remarca igualmente la relación «magnífica» con la corporación malagueña. «Somos dos grupos dando ejemplo de lo que debe ser funcionar como una sola hermandades. Es una procesión única y así lo afrontamos».

La salud del Papa Francisco se ha visto seriamente comprometida durante las últimas semanas. En el aire está la participación del pontífice en los actos del Jubileo de las Cofradías. Morales confía en que el Santo Padre esté presente en Roma ante el Cachorro y la Virgen de la Esperanza. «Rezamos por él y sabemos que la Virgen de la Esperanza lo protegerá». Aldea, por su parte, también espera que el pontífice esté presente en los actos de mayo. «No perdemos la esperanza de que así sea». No obstante, reconoce que «está delicado». «Hace algunas semanas parecía que no iba a salir adelante, pero Dios quiso echarle una mano», asegura.

Un recorrido de casi cuatro kilómetros

La procesión del próximo 17 de mayo discurrirá por un recorrido de casi cuatro kilómetros de extensión. El Cristo de la Expiración de Sevilla y la Virgen de la Esperanza de Málaga transitarán por lugares tan icónicos de Roma como el Coliseo, el Foro Romano o el Circo Máximo. El punto de inicio del desfile se adelanta a la via Claudia, en concreto, junto a la Piazza Celimontana, un espacio que también permitirá que el enclave de finalización del recorrido

sea el mismo que el de la salida. Tras barajar varias opciones, y descartarse un primer recorrido más corto, el itinerario queda de la siguiente manera: Piazza Celimontana, via Claudia, Piazza del Colosseo, via Celio Vibenna, via di San Gregorio, Piazza di Porta Capena, viale Aventino, via del Circo Massimo, via dell’Ara Massimo di Ercole, via dei Cerchi, via di San Gregorio, via Celio Vibenna, Piazza del Colosseo, via Claudia y Piazza Celimontana. Ambas hermandades vivirán una intensa víspera en el Vaticano. De hecho, recibirán culto los días previos a la procesión en la capilla de San José de San Pedro del Vaticano, a la izquierda del gran baldaquino de Bernini.