Falta banquillo

María Jesús Montero avanza incansablemente en la carrera para convertir al PSOE andaluz en partido irrelevante que gane las elecciones a la Junta de Andalucía. Unos comicios que protagonizan las tertulias de café donde los elucubradores se las dan de listos aproximando y alejando fechas que la naturaleza vital, es decir, el tiempo, dejará caer por su propio peso. Como el círculo se cierra, cada vez se muestra más evidente la desconexión de una candidata alejada de la realidad andaluza, que además provoca un evidente rechazo en un amplio sector de la opinión pública debido a su condición de mano ejecutora de Pedro Sánchez. Aunque sólo aparezca por aquí los fines de semana su desgaste se evidencia más allá de los recientes datos del Centra, que siempre cuentan con el aliento y el empujón de quien alimenta las encuestas. «I get high with a little help from my friends», pensarán satisfechos los gurús de San Telmo mientras respiran tranquilos con los datos de Juanma Moreno. «De momento, otra legislatura más sin problemas», suelen comentar e irían ya tres. La de la chamba, la de la mayoría absoluta y ésta contra «Kamikaze Montero». No está mal, pero el problema vendrá si la buena racha de Don Juanma no se le pega a Alberto Núñez Feijóo, al que le queda solamente una bala en la recámara para evitar convertirse en un nuevo juguete roto popular lejos de La Moncloa. Recuerden que el gallego deslizó que se marcharía si no conseguía ser presidente en 2023. Ya estamos hablando de 2026 en clave sureña y de 2027 en nacional. Si esa aritmética se diera, quién sucedería al líder popular: ¿Ayuso, Moreno? ¿Quién se haría cargo de mantener al PP al frente de la Junta si hay que apagar un fuego en Génova? Seguramente, pensar en algo más allá de lo que suceda cinco minutos después del café de esta mañana se convierta en un vicioso ejercicio imaginativo, pero la interpretación de los recientes datos del Centra deja claro que el PP mantiene el «golpe» socialista gracias al levísimo impacto de la apuesta por María Jesús Montero y que su futuro a medio plazo dependerá de formar un banquillo lo suficientemente atractivo como para poder sustituir a Juanma Moreno, con triple desgaste institucional y con una oposición de verdad.