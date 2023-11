Faltan retratos del Rey en la nueva Ciudad de la Justicia de Sevilla

La Junta de jueces de lo Contencioso y Administrativo y Mercantil de Sevilla ha aprobado por "unanimidad" un acuerdo en relación al traslado de Palmas Altas en el que apunta "incidencias observadas" en el traslado de los primeros 17 juzgados de lo Contencioso (trece) y Mercantil (cuatro, el primero de ellos está en funcionamiento en la nueva Ciudad de la Justicia desde el pasado 31 de octubre). En las actas de la reunión de la Junta de jueces celebrada el pasado 31 de octubre, consultadas por Europa Press, se cita la visita del juez decano a Palmas Altas en la que "se constata que no se ha resuelto el acceso de vehículos a los aparcamientos", así como "lo escaso de las dimensiones del despacho de los magistrados, de forma que con la mesa y el equipamiento informático, apenas cabe un armario de pequeñas dimensiones, cuyas baldas no podrán contener el número de procedimientos y material de trabajo".

Igualmente, se refiere en el documento que "el despacho carece de toguero y banderas, así como de retrato de Su Majestad el Rey, elementos que apenas caben en el escaso espacio". "Habrá que ubicar los armarios en el exterior con el consiguiente déficit de seguridad", apunta la Junta de jueces de lo Contencioso y Administrativo y Mercantil, que apostilla: "La mesa de trabajo no responde al concepto de dignidad de la función judicial". Por último, lamentan la "falta de sillones en las salas de espera" y que "no están instalados los equipos informáticos de los funcionarios".

Fuentes de la Consejería de Justicia han aclarado a preguntas de Europa Press que la administración autonómica, con competencias en el traslado de Palmas Altas, "no tiene constancia" del escrito y "tendría que ser la primera en tener constancia". En relación con los despachos compartidos, han asegurado que era una medida "consensuada" con los jueces y que estos no tienen puertas correderas para "garantizar la insonorización" y en aras de "un mayor confort". Como el traslado de los juzgados se hará de un día para otro, esto explica que aún no estén los equipos informáticos y que no estén ni los togueros, ni las banderas ni los cuadros del Rey. Sobre las mesas, la Junta ha afirmado que éstas tienen una estética "acorde con el edificio".

El Edificio A del complejo de Palmas Altas está ya listo y alberga desde el pasado 31 de octubre el primer juzgado de la Ciudad de la Justicia de Sevilla, el Mercantil número 4. El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, realizaba una visita a las instalaciones para constatar 'in situ' que el espacio cuenta con el mobiliario y el equipamiento técnico que necesitan los funcionarios de este nuevo órgano que comenzará a operar ya "en la segunda Ciudad de la Justicia más grande de España cuando esté terminada y la más moderna".

En esta visita, Nieto defendía el traslado a Palmas Altas porque en esta ubicación "no estamos en mitad de la nada, ni estamos en un sitio sin accesos ni aparcamiento". Al contrario, subrayaba el consejero, el complejo judicial situado al Sur de la capital ofrece "garantías de que se puede hacer en perfectas condiciones". El inmueble ya está "completamente habilitado" para que durante el mes de noviembre, según el calendario solicitado por los jueces y magistrados, se trasladen al mismo los otros tres juzgados de lo Mercantil de la capital y los 13 de lo Contencioso-administrativos. En concreto, los mercantiles se mudarán los días 13 (los juzgados 1 y 2) y 14 (el juzgado 3). Los de lo Contencioso lo harán entre el 15 y el 24 de noviembre. Los primeros en trasladarse serán los juzgados 1 y 2 el día 15, los números 3 y 4 el día 16 mientras que el Contencioso-Administrativo 5 llegará el día 17. En la siguiente semana, será el turno de los juzgados 6 y 7 (20 de noviembre), 8 (día 21), 9 y 10 (día 22), juzgados 11 y 12 ( el día 23) y finalmente el 13 se mudará el 24 de noviembre, en el detalle ofrecido por la Junta en una nota de prensa.