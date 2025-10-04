Condenado a ocho años de cárcel un joven reincidente por violar a la amiga de una conocida

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha condenado a ocho años de prisión a un joven acusado de abusar sexualmente de la amiga de una conocida tras una noche de fiesta, un fallo dictado por la Audiencia de Granada que descarta que fuera sexo consentido ni que ella hubiera bebido.

La sentencia de la Sala de lo Civil y lo Penal del alto tribunal, a la que ha tenido acceso EFE, ha desestimado los dos recursos presentados por el condenado, en prisión, y ha confirmado la pena a ocho años de prisión y otros ocho de libertad vigilada.

Los hechos se remontan a la madrugada del 22 de mayo de 2021 cuando la víctima, que entonces tenía 20 años, salió de fiesta con una amiga por el centro de Granada y, a determinada hora, ambas decidieron ir a casa.

La víctima se quedaba a dormir en casa de su amiga, aturdida por la ingesta de alcohol, y cuando iban a ese domicilio vieron al condenado, al que la amiga conocía de salidas nocturnas, con otro joven.

El procesado tiene antecedentes por una sentencia de conformidad como autor de un delito de abuso sexual por el que fue condenado a una pena de multa que, en el momento de los hechos, aún no había abonado.

Como en la zona se estaba produciendo una pelea multitudinaria, los cuatro jóvenes entraron en el portal y subieron a la casa, sin que la víctima entendiese por qué su amiga dejaba pasar a dos desconocidos.

Una vez en el interior del piso, todos se sentaron en el salón y la dueña se quedó dormida en un sofá mientras ellos se comunicaban en árabe, lo que generó en la víctima inquietud.

El procesado se insinuó a la víctima y llegó a agarrarla de una pierna para llevarla a una cama, por lo que ella llamó a un amigo, una expareja que vivía cerca, para pedirle ayuda.

Aunque pensó que en el baño estaba protegida, él logró entrar, cerró con el pestillo, empezó a tocarla y, pese a las negativas de ella, terminó inmovilizándola, quitándole la ropa y abusando de ella.

La conducta violenta cesó cuando llegó el amigo de la víctima y empezó una discusión tras la que el condenado y su amigo se marcharon.

Otro amigo de la víctima que llegó después y la vio en estado de shock alertó a la Policía, que activó un protocolo que incluye una revisión médica de la chica. .

El procesado estuvo en paradero desconocido hasta que fue detenido, en octubre de 2023, cuando estaba en una discoteca.

La Audiencia de Granada lo condenó a 8 años de cárcel por un delito de agresión sexual -violación-, con la agravante de reincidencia, a otros ocho años de libertad vigilada, y a indemnizar a la víctima con 56.045 euros.

Aunque el procesado ha alegado que el tribunal incurrió en el vicio denominado "sesgo de confirmación", proceso mental caracterizado por una tendencia a filtrar la información que recibe para valorar más unas pruebas que otras, el TSJA ha denegado sus argumentos.

Ha confirmado la sentencia de la Audiencia por las pruebas practicadas en la víctima, que sufría lesiones, y por su testimonio, pero también por las periciales aportadas durante el juicio.