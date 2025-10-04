Unas megaplantas solares "amenazan" a la Alhambra

Ecologistas en Acción, la plataformas SOS El Fargue y la asociación de vecinos de esta barriada de Granada han adelantado que denunciarán ante el Centro de Patrimonio Mundial, el organismo competente de la Unesco, el posible riesgo para la Alhambra de las megaplantas solares de la zona.

Estos movimientos sociales y ambientalistas han acordado esta reacción después del informe de ICOMOS, el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, que ha alertado del "altísimo riesgo de impacto negativo" para la Alhambra, el Albaicín y el Valle del Darrpo de las plantas fotovoltaicas proyectada en El Fargue.

Con este informe, las plataformas contrarias a que se implanten en el barrio megaproyectos energéticos han reclamado la actuación del Patronato de la Alhambra para frenar la licencia y evitar que la Unesco pueda cuestionar que el monumento siga siendo Patrimonio de la Humanidad.

También han reclamado al Ayuntamiento de Granada que paralice la tramitación de las plantas por la "grave afección" en zonas protegidas, y a la Junta que inicie las acciones necesarias para blindar tres zonas declaradas BIC.

Las plataformas han adelantado además que, a la espera de las actuaciones de las administraciones públicas, van a denunciar estas "graves agresiones" ante el Centro de Patrimonio Mundial, organismo de la Unesco que se encarga de este tipo de trámites.

Por otro lado, Adelante Andalucía se ha reunido con estas mismas plataformas y se ha comprometido a trasladar sus reivindicaciones al Parlamento andaluz.

En el encuentro, la diputada Begoña Iza y la portavoz provincial de Adelante Andalucía, Inma Manzano, han escuchado los miedos de los vecinos y han anunciado que buscarán paralizar los proyecto para que no hipotequen el futuro del barrio y "destruyen el territorio".