Herido grave un miembro del clan de los "Mocos" tras recibir varias puñaladas en una discoteca de Santa Fe

Un miembro del clan de los 'Mocos', una familia de Granada vinculada al cultivo de marihuana y otros tipos delictivos, permanece hospitalizado en estado grave tras recibir varias puñaladas en una discoteca de Santa Fe (Granada).

Según han informado a EFE fuentes de la Guardia Civil, que se ha hecho cargo de la investigación, los hechos se registraron durante la madrugada del pasado sábado cuando, por causas que no han trascendido, una persona recibió varias puñaladas.

La Policía Judicial de la Guardia Civil mantiene abierta la investigación, sin que de momento se hayan registrado detenciones.

Fuentes próximas al caso han detallado a EFE que el herido es un miembro del clan de los 'Mocos', vinculado con el cultivo y la venta de marihuana en el distrito Norte de Granada capital, y relacionado también con amenazas, retenciones o tiroteos.

Los primeros datos apuntan a que el autor o autores del ataque, que se habría producido por la espalda, están vinculados al clan de los 'Muos' y podría responder a enfrentamientos previos.

El servicio de emergencias 112 de Andalucía no recibió ninguna llamada de alerta vinculada a los hechos, por lo que la víctima debió contar con compañía que lo trasladó hasta un hospital de Granada capital en el que continúa ingresado con lesiones en el tórax y el abdomen.