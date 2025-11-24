Un hombre y una mujer mueren tras un choque frontal entre un turismo y un camión en Darro

Dos personas han fallecido este lunes al colisionar un coche y un camión en la carretera A-308 a la altura de Darro (Granada), un accidente con un tercer coche implicado.

Según han informado a EFE fuentes del servicio de emergencias 112 de Andalucía, el siniestro se ha registrado pasadas las 12.35 horas de este lunes en el kilómetro 30 de la citada carretera, en sentido Iznalloz (Granada).

Varias llamadas han alertado de la colisión entre el utilitario y el camión y han apuntado que en el interior del coche había personas atrapadas.

Hasta este punto se han trasladado agentes de la Guardia Civil, bomberos de la Diputación desde el Parque de Guadix y servicio sanitarios del 061, que han activado un helicóptero.

Fuentes del Consorcio de Bomberos de la Diputación de Granada han detallado a EFE que se ha tratado de un choque frontal del turismo contra el camión en el que se ha visto implicado por alcance un segundo coche que circulaba por detrás.

En el accidente, por el que se ha activado el protocolo judicial, ha fallecido una pareja, un hombre y una mujer de entre 70 y 75 años cuyos cuerpos han tenido que ser excarcelados del vehículo.