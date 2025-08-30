Retenciones de unos cinco kilómetros en la A-92 a su paso por Cijuela tras un accidente

La colisión entre varios vehículos este sábado en la A-92 está provocando retenciones de unos cinco kilómetros a la altura del municipio de Cijuela (Granada).

El accidente ha tenido lugar sobre las 13.20 horas, según han señalado desde Tráico. El sistema Emergencias 112 Andalucía fue alertado de la colisión múltiple ocurrida en la citada vía, sentido Granada. Al parecer, según los alertantes se trata de una colisión de, al menos, tres vehículos sin que consten heridos.

De inmediato, hasta el lugar se han trasladado efectivos de la Guardia Civil de Tráfico. Por el momento, se mantienen unos cinco kilómetros de retenciones.