La alcaldesa de Huelva responde a Óscar Puente: irá "donde haga falta" hasta que "nos den lo que nos pertenece"

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha señalado este miércoles -tras acudir la semana pasada al Congreso y este martes al Senado para acompañar a la diputada popular Bella Verano y al senador Juan Manuel González para preguntar por la Alta Velocidad para Huelva- que "seguirá yendo a Madrid, a Bruselas y donde haga falta", hasta que "de una vez por todas pues nos den lo que nos pertenece".

Así lo ha manifestado en declaraciones a Canal Sur Radio, recogidas por Europa Press, en las que Miranda ha subrayado que "la obligación de una alcaldesa es llevar a su ciudad a lo más alto" y que "en una sola semana Huelva ha estado en el Congreso y en el Senado".

En este sentido, ha destacado que ya lo ha pedido "en innumerables ocasiones" y "concretamente dos veces de forma oficial y por escrito" para que la recibiera el ministro de Transportes y Movilidad Urbana, Óscar Puente, que "no lo ha hecho", toda vez que ha manifestado que este martes volvió "con el conocimiento del deber cumplido".

"Esto no es una cuestión política, es una cuestión de justicia social", ha insistido la alcaldesa antes de referirse al juego de palabras que utilizó el ministro al decir que la alcaldesa de Huelva estaba "de Miranda" en el Senado y espetar al grupo popular en el Senado que "es vergonzosa la utilización que hace el PP de las instituciones" por "volver a traer aquí" a la alcaldesa onubense "haciendo de público, haciendo honor a su apellido. Está de Miranda en el Senado", tras lo que dijo que "si no tiene nada mejor que hacer la alcaldesa de Huelva que venir aquí a costa del erario público a asistir a una pregunta".

Al respecto, Miranda ha asegurado que "hace daño el que puede, no el que quiere", aunque ha sentido que la quería "ridiculizar" al realizar esos comentarios "refiriéndose que el otro día estuve en el Congreso y hoy en el Senado".

"Él no sabe bien lo que dice. Las mujeres no somos objetos. Las mujeres tenemos capacidad y cuando estamos en un puesto de responsabilidad es porque lo valemos. Y, por supuesto, todas y cada una de nosotras defendemos nuestros intereses de una forma honrada, pero nunca una mujer la va a usted escuchar de esta manera. Nunca vamos a tener un comentario tan machista y tan poco apropiado", ha enfatizado.

Así las cosas, la alcaldesa de Huelva ha remarcado que aunque "no ha dado fechas, por lo menos no ha rechazado de pleno el que vaya a haber alta velocidad, con lo cual ya por lo menos ha ganado algo porque, dado que con la anterior pregunta hace una semana echó la culpa al Gobierno portugués".

En este sentido, Miranda ha señalado que "imagina" que "le habrán llamado la atención porque el Gobierno portugués públicamente ha dicho que apoyaba la alta velocidad", al tiempo que ha indicado que "esta vez ha dicho que se lo está planteando y con eso me quedo".

En este punto, ha afirmado que en "todas las intervenciones" que ha hecho el Gobierno portugués "siempre he sido apoyando" la conexión con AVE por Huelva, y, "concretamente, cuando firmamos él manifiesto, el alcalde de Faro y me dijo que su Gobierno lo apoyaba. Y que no solamente apoyaba el Gobierno que estaba, sino también la oposición. Por lo cual no entiendo de dónde se sacó que el Gobierno portugués no apoyaba".

"Él no me conoce bien. Seguiré insistiendo. Y, además, quiero que vayamos unidos todos los partidos políticos, todas las administraciones, todas las entidades de Huelva. Huelva va a vivir un momento muy importante de una transformación urbanística, económica y social. Estamos en las puertas de una tercera revolución industrial y, además, energía verde. Necesitamos trenes en condiciones y necesitamos la alta velocidad. Y no lo vamos a perder", ha concluido.