La última de Puente: ataques "machistas" a la alcaldesa de Huelva

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha tachado de "machista" al ministro de Transportes y Movilidad Urbana, Óscar Puente, después de que este dijera este martes al senador del PP de Huelva Juan Manuel González que su formación "trajera el otro día para una pregunta muy parecida" -respecto a la cuestión de la llegada del AVE a Huelva y del AVE Huelva-Algarve (Portugal) preguntada la pasada semana- a la alcaldesa "y hoy me la vuelvan a traer aquí haciendo de público, haciendo honor a su apellido. Está de Miranda en el Senado", ha manifestado Puente. Al respecto, Miranda ha criticado que "cuando me falta el respeto a mí, no me lo hace a mí, se lo hace a todos los onubenses" y ha defendido que ella estaba en Madrid "para luchar por los derechos de todos los onubenses" y que lo va a "seguir haciendo". "Me he levantado a las seis de la mañana y estoy aquí haciéndolo. Voy a ir donde haya que ir y lo siento si le desagrada mi presencia, que cumpla con sus obligaciones", ha dicho.

De esta forma ha respondido Miranda a Puente que ha preguntado "si no tiene nada mejor que hacer la alcaldesa de Huelva que venir aquí a costa del erario público a asistir a una pregunta", tras lo que ha afirmado que "es vergonzosa la utilización que hace el PP de las instituciones" y que "si la alcaldesa de Huelva tiene interés en defender a su territorio hay otras formas de hacerlo y no prestarse al numerito del grupo parlamentario del senado del Partido Popular". "Vergüenza le tendría que dar. Yo he sido alcalde ocho años y desde luego nunca me ha permitido el lujo de estar una mañana de mirando en un parlamento sin atender los problemas que tiene mi tierra", ha añadido Puente.

A este respecto, Miranda ha subrayado que "la semana pasada le tocó" a su compañera de partido y diputada Bella Verano, "que fue muy educada en la pregunta y él le contestó de mala manera, y hoy me ha tocado a mí". "Me ha tocado, desgraciadamente, porque él piensa que las mujeres somos objetos que nos traen y nos llevan, y está muy confundido. Nosotras vamos donde nuestra ciudad debe de prevalecer. Nuestro amor por nuestra tierra va por encima de todo, y el ministro Óscar Puente no quiere que nosotros preguntemos por Huelva, no quiere que preguntemos por las conexiones, no quiere que pongamos encima de la mesa el desastre tan grande que está realizando en la cartera que dirige desde el Gobierno", ha concluido Miranda.

En su respuesta a la cuestión planteada por el senador del PP Juan Manuel González sobre "el motivo por el que el Gobierno ha descartado el tren de alta velocidad entre Huelva y Sevilla", el ministro ha negado que el Gobierno "haya descartado" el tren de alta velocidad entre Huelva y Sevilla ante las acusaciones del PP en el Senado y ha asegurado que "actualmente" se está tramitando el estudio informativo y ha culpado al anterior Ejecutivo 'popular' de Mariano Rajoy de su retraso.