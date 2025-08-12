Ganaderos de Hinojos sacarán 450 equinos de la marisma de Doñana este 2025

Unos 450 equinos, entre adultas y potros, participarán entre el 6 y 7 de septiembre en la Recogida de las Yeguas de Hinojos (Huelva), una actividad ancestral en la que los ganaderos sacan a estos animales del Espacio Natural de Doñana, concretamente de la Marisma Gallega, el único virgen de este lugar protegido.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota de prensa, será el domingo 7 de septiembre cuando los equinos entrarán en el municipio a las 20.00 horas; antes de llegar a la Feria del Ganado, los yegüerizos saludarán a la Patrona, la Virgen del Valle.

Desde el Ayuntamiento se ha puesto en valor "la entrega, el esfuerzo y la sabiduría de los ganaderos", ya que, según el teniente de alcalde, José Aurelio Díaz, son los "verdaderos guardianes de esta tradición".

"Esta actividad no podría entenderse sin ellos: los que conocen los caminos, los tiempos del campo, los ritmos de los animales... Ellos encarnan la continuidad de una herencia ganadera que trasciende generaciones y mantiene viva la identidad de Hinojos", ha indicado.

Se estima la participación de unas 450 yeguas y potros, con una recogida que volverá a estar coordinada por Rafael Mateos, designado por su experiencia y compromiso con la marisma y avalado por el buen resultado de la Recogida 2024.

En cuanto a la parada en Cabezarrasa del domingo 7, se permitirá el acceso de personas como público, siempre con la autorización del Ayuntamiento y bajo unas normas concretas de control, acceso y horario, con el fin de que vecinos y visitantes puedan disfrutar de este momento sin interferir en el discurrir del ganado hacia Hinojos.

La seguridad y el orden estarán garantizados con un dispositivo coordinado por Policía Local, Protección Civil, Guardia Civil, 112, Consorcio de Bomberos e Infoca, así como servicio veterinario y sanitario durante todo el evento.

Desde el Ayuntamiento agradecen el compromiso de todas las entidades participantes para que este evento vuelva a celebrarse con respeto, orden y seguridad.

La Recogida de las Yeguas es una de las señas de identidad de Hinojos; "una fiesta que une naturaleza, cultura y tradición, tres conceptos que unidos son la esencia más pura de la Doñana"