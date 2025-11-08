Dos heridos al registrarse un incendio en una embarcación en Punta Umbría

Dos personas han resultado heridas esta madrugada al producirse un incendio en una embarcación en Punta Umbría (Huelva), según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía.

En una nota de prensa, la sala coordinadora ha detallado que varias personas han llamado al teléfono 112 sobre las 5,15 horas para indicar que habían oído una explosión en la zona de la Ría y que había un incendio en una embarcación. De inmediato, el 112 ha activado a los bomberos, a la Guardia Civil, al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, a Salvamento Marítimo y a la Policía Local.

Los efectivos de emergencia desplazados al lugar han confirmado al 112 que hay dos personas heridas que han trasladadas al Hospital Juan Ramón Jiménez y varias embarcaciones afectadas. No han trascendido más datos sobre las circunstancias en las que se ha producido este suceso.