El incendio en dos barcos en Punta Umbría se originó por transporte ilegal de gasolina

El incendio que ha afectado a dos barcos en Punta Umbría (Huelva), en el dos personas han resultado heridas de gravedad, se ha debido, según los primeros indicios, al transporte ilegal de combustible, han informado a EFE fuentes de la Guardia Civil.

Emergencias 112 Andalucía ha informado de que varias personas han llamado al 112 sobre las 5:15 horas para indicar que habían oído una explosión en la zona de la Ría y que había un incendio en una embarcación.

La Guardia Civil ha concretado que uno de los heridos ha sido rescatado del agua, mientras que al otro se le ha ofrecido asistencia en la orilla hasta la llegada de servicios sanitarios y ambos han sido trasladados de urgencia al Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva capital.

Para garantizar la atención a las personas afectadas, hasta el lugar del suceso se ha desplazado el Servicio Marítimo Provincial de Huelva, el Equipo Pegaso con el uso de drones, además varias patrullas de la Guardia Civil, Policía Local, Servicios Sanitarios, Salvamento Marítimo y Bomberos, sin que se haya podido evitar que las dos embarcaciones afectadas se hayan hundido finalmente.

La Diputación ha informado de que se han desplazado a la zona a efectivos de los parques de Punta Umbría y San Juan del Puerto, con un total de cinco vehículos de extinción y siete bomberos, además de un sargento con su vehículo de mando.