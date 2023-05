Ribera replica al PP que ella no miente e insiste en pedir la implicación de Feijóo por Doñana

La vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha replicado este martes al PP que ella "no miente" sobre el comentario que le hizo al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre Doñana, y ha insistido en pedir la implicación del dirigente popular en el caso de la legalización de los regadíos en este parque nacional.

En declaraciones a TV3, Ribera ha contestado así al portavoz de campaña del PP, Borja Sémper, que ayer acusó a la vicepresidenta de mentir por afirmar que mantuvo una conversación con el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, sobre Doñana.

"No existió esa conversación", dijo ayer Sémper en rueda de prensa, preguntado sobre la ministra para la Transición Ecológica, que en una entrevista con "El Periódico de España" afirmaba que tuvo una "conversación informal en un pasillo" en la que pidió a Feijóo que ayudara con Doñana, y éste le dijo que "no quería saber nada" y que hablase con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

El PP redujo el encuentro, durante el almuerzo ofrecido por los reyes al presidente de Brasil, Lula Da Silva, el pasado 27 de abril, a un saludo de segundos y niega el contenido de la charla al que se ha referido la vicepresidenta tercera.

"Yo no miento", ha dicho hoy la ministra, que ha detallado que le hizo un "comentario breve, informal", sobre Doñana y que ha insistido en que el líder del PP le respondió que "hablara directamente" con el presidente de la Junta.

"Si Feijóo se quiere implicar en la solución de Doñana lo tiene muy fácil (...) Creo que esto va mucho más allá de la relación con la Junta de Andalucía. Creo que es un desafío del Reino de España al derecho europeo y me parece que la vinculación de Feijóo con este asunto es obvia, pero no tengo ningún problema en que acredite con los hechos que él se implica y ayuda a encontrar una solución. Lo que no he hecho nunca es mentir", ha zanjado la ministra.

El PP, por su parte, mostró su malestar y "bochorno" por la utilización, "manoseo" y "mentiras reiteradas" de este encuentro e insiste en que no hubo una conversación, menos una profunda, y que Feijóo no dijo que él no quisiera saber nada acerca de Doñana.

La dirección nacional del PP respalda a Juanma Moreno en la tramitación de una ley en el Parlamento andaluz para legalizar regadíos en la Corona Norte del Parque Nacional de Doñana.