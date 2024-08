Huye de la 'masificación': Esta es la mejor playa de Huelva para bucear sin estar rodeado de gente

Para gran parte de la población en nuestro país, la imagen que asocian automáticamente al verano es la playa. Hay quien no sale de la ecuación playa, túper de sandía, sándwich de nocilla, vuelta a empezar. Y no hay nada malo en ello, de hecho, es la fórmula que más suele funcionar para desconectar en condiciones y coger fuerzas antes de tener que volver al trabajo.

Ya lo advertía el filósofo francés Blaise Pascal a mediados del siglo XVII: "Toda la desdicha de los hombres se debe a una sola cosa, no saben permanecer en reposo en una habitación". O, en este caso, en una toalla. Y es que cada vez hay más personas que no disfrutan ni descansan tanto en sus días libres si no llenan su tiempo con otra clase de actividades de ocio.

Como la mente es una máquina en constante movimiento, a esta clase de sujetos les trae de los nervios 'estar mano sobre mano', y es normal. Las personas más enérgicas no son capaces de poner la mente en blanco, así que lo mejor que pueden hacer para desconectar de las responsabilidades laborales o del día a día es suplirlas con otras nuevas que les tengan entretenidos, pero sin responsabilidades.

Gastronomía y playa en Cádiz. PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO

Hay quien se apunta a pádel, a yoga, a clubes de juegos de mesa... Pero ahora en verano, y más con el calor que está haciendo este año, lo más recomendable es aprovechar la estación y practicar deportes y otras actividades acuáticas que en pleno invierno cuestan más llevar a cabo. Está el paddle surf, el surf, el submarinismo, el 'snorkel' o buceo de superficie, etc. Las posibilidades son infinitas, y el mejor momento para practicarlos es ahora.

En España tenemos multitud de tipos de costa, y básicamente todos los deportes acuáticos son practicables en la Península Ibérica o en las islas. Aunque las playas donde mejor se pueden practicar estas actividades no son tan conocidas, en Andalucía hay muchas, y muy buenas, además de que no están tan llenas de gente, como de la que venimos a hablar hoy.

La mejor playa de Huelva para huir de la masa y bucear tranquilo

No queremos dar a entender que los amantes de los deportes acuáticos son unos seres eremitas, fríos y que odian la vida en sociedad; cualquiera que haya intentado bucear en una playa destinada a otros usos habrá podido comprobar cómo su expedición se veía interrumpida por colchonetas, chapoteos y un volumen considerable de gente que enturbia el agua y espanta a los peces, lo que puede dificultar o arruinar toda la experiencia.

Por eso, cada actividad tiene unos lugares más idóneos donde practicarse, y existen en Andalucía playas y costas más que suficientes para que todo el mundo disfrute de las vacaciones al lado del mar de la forma que más le guste. En este caso, vamos a hablar de una de las mejores playas para hacer submarinismo, especialmente el 'snorkel' o buceo de superficie.

Paraje de La Flecha, en El Rompido (Huelva) La Razón La Razón

Se trata ni más ni menos de la playa de 'El Rompido', que se encuentra en el pueblo onubense del mismo nombre. Además de esta playa, también se encuentra allí la famosa 'Flecha del Rompido', una estructura de arena longitudinal que contribuye a mantener las aguas cristalinas y poco turbias. Además, desde la Playa del Rompido se puede acceder a arenales en los que se permite practicar el nudismo.

Esta playa es perfecta para practicar actividades acuáticas como el 'snorkel' porque es una zona no tan transitada, y la calidad del agua hace que sea muy transparente y se pueda observar mejor todo el mundo submarino a simple vista. Para practicar este deporte hace falta poco más que un tubo de respiración y unas gafas, y ya se ha vuelto muy popular entre sus adeptos acudir a 'El Rompido' para disfrutarlo.