La incidencia de gripe sigue en ascenso y todavía no se ha alcanzado el pico

El pico de gripe y otros virus respiratorios cada vez está más cerca. La incidencia ha subido hasta los 493 casos por cada 100.000 habitantes, lo que supone 70 puntos más respecto a la semana anterior, según el último informe semanal de vigilancia de infección respiratoria aguda (IRA) de Andalucía, relativo a la tercera semana de enero, la del 13 al 19.

Este año, la epidemia de gripe se está retrasando respecto al año anterior. En 2024, el pico de alcanzó la segunda semana de enero, con una incidencia de 621 casos. Una semana después la curva ya había descendido hasta los 461 puntos. Esta temporada se espera que el pico no se alcance hasta bien entrado febrero debido a las temperaturas suaves de las últimas semanas, tal y como advirtió la consejera de Salud, Rocío Hernández Soto.

çSegún el último informe de la Junta, las mayores incidencias se dan en lactantes –tasa superior a los 2.000 casos–y en niños de 1 a 4 años –1.576 por 100.000–.

La tasa de hospitalización se mantiene estable en los 14 casos por cada 100.000, siendo los que más ingresan por virus respiratorios los bebés y los mayores de 80 años, con tasas de 112 y 91 casos por 100.000 respectivamente.

Atendiendo al tipo de virus, la gripe es el que más hospitalizaciones provoca (4,3 casos por 100.000), seguido del Virus Respiratorio Sincitial (VRS), con 3,1 casos por 100.000. El covid apenas provoca ya ingresos hospitalarios, con una tasa de tan solo 0,1.

Respecto al patrón que está siguiendo la gripe esta temporada, el director del Plan de Vacunaciones del SAS, David Moreno, apunta que es el habitual tras el Covid: «Durante la pandemia, la gripe empezaba en Navidad y ahora vemos que se intensifica tras las fiestas». El único aspecto diferencial con respecto a la epidemia del año pasado, añade Moreno, es que es más tardía y, además, que se está produciendo un repunte del subtipo B del virus. «Lo que se suele ver es un pico del A en enero y luego un pico del B en febrero, pero este año está muy igualado», apunta el responsable del Plan de Vacunaciones, que aclara, no obstante, que el nivel de virulencia es el mismo.

Respecto a las coberturas vacunales, Moreno celebra que está aumentando en niños, sobre todo, por la decisión tomada este año de llevar la vacunación a los colegios en los cursos de primero y segundo de Primaria. En estos tramos de edad la cobertura ha ascendido hasta el 64%, aunque la media está en el 57%. «Eso quiere decir que todavía hay un 46% de niños que no se han vacunado y eso es por desconocimiento de los padres, no se sabe que la gripe provoca más muertes en niños que, por ejemplo, la meningitis», sostiene el director del Plan de Vacunación. Por ello, Moreno invita a aquellos padres que todavía no lo hayan hecho a inmunizar a sus hijos contra la gripe, como lo hacen con el resto de vacunas, cuya cobertura en España supera el 95%.

El objetivo que se marca la Consejería de Salud es alcanzar con la gripe la misma cobertura vacunal del Virus Respiratorio Sincitial, con tasas por encima del 93%. «Gracias a ello apenas se ven niños ingresados por bronquiolitis, cuando hace unos años las plantas en invierno estaban llenas», subraya el doctor.