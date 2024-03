Se enfrenta a más de 13 años de cárcel tras ser acusado de violar al hijo pequeño de su patrón en Jaén

La Audiencia de Jaén ha juzgado a un hombre, de 36 años, acusado de violar al hijo de su patrón, un niño de 12 años. Tanto el Ministerio Fiscal como la acusación particular le reclaman 13 años y medio de prisión por un presunto delito de agresión sexual a menor.

Los hechos enjuiciados este martes se remontan al 17 de agosto de 2020 cuando el acusado se quedó al cargo del hijo de sus patrones y de tres amigos más en el cortijo de propiedad familiar donde iban a pasar la noche.

El acusado era uno de los hombres de confianza de la familia del menor con la que llevaba trabajando un par de años. Por la noche los menores decidieron jugar al escondite dentro del cortijo, ubicado en una aldea de un municipio jiennense.

La víctima, que ahora tiene 16 años, ha declarado por videoconferencia que se dividieron en dos equipos y a él le tocó con el acusado, mientras que en el segundo equipo estaban sus tres amigos.

Ha dicho al tribunal que cuando estaba con el acusado en una de las habitaciones del cortijo, empezaron los tocamientos de índole sexual hasta que el al final lo inmovilizó y lo violó. "Me callé porque pensé que si gritaba o pedía ayuda, me haría daño", ha relatado el menor.

Esa misma noche se lo contó a sus amigos y llamó por teléfono a su madre y a su hermana, pero no se lo cogieron y optaron por dormir todos los amigos juntos encerrados con llave en una habitación del cortijo.

Finalmente, acabó contándoselo a su madre que fue la que lo llevó a un pediatra que en el reconocimiento halló una fisura anal en el menor, por lo que la doctora dio parte al Juzgado y los padres interpusieron también la correspondiente denuncia.

El menor ha dicho que se sitió triste y que lloró por lo ocurrido, al tiempo que ha admitido que no quería contarlo porque pensaba que no le iban a creer, sobre todo porque el acusado era una persona de confianza de su familia con la que se llevaban "muy bien".

El acusado, que ha declarado el último a petición de su defensa, ha vuelto a negar los cargos y se ha declarado inocente, mientras que la madre del menor ha señalado que el procesado le pidió perdón y que no denunciara porque quería "una segunda oportunidad".

"Lo único que quiero es que no se acerque más a mi hijo, que no le haga daño porque esto no se le va a olvidar a mi hijo en su vida", ha afirmado la madre del menor, que ha subrayado que su hijo "desde primera hora siempre ha sido coherente y firme" al contar lo ocurrido.

El Ministerio Fiscal, además de los 13 años y medio de prisión, ha pedido diez años de prohibición de comunicarse o acercarse a la víctima, diez años de libertad vigilada y diez años de prohibición de residir o entrar en el municipio donde ocurrieron los hechos. Además, le reclama 10.000 euros por los daños causados al menor, aunque el acusado se ha declarado insolvente.

La misma petición de pena la comparte la acusación particular, mientras que la defensa ha abogado por la libre absolución.