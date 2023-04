Pedro Sánchez, de lleno en campaña: "Vamos a hacer de Jaén un polo industrial"

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha afirmado que el Centro Tecnológico de Desarrollo y Experimentación (Cetedex) que el Ministerio de Defensa va a implantar en la capital jiennense va a ser "un impulso definitivo a la reindustrialización y a convertir a Jaén en un polo industrial".

En la clausura de una Jornada sobre Mundo Rural celebrada en el Hospital de Santiago de Úbeda, Sánchez también ha aludido al Centro de Competencias Digitales de Renfe de Linares y lo que suponen este tipo de apuestas por llevar las instituciones a todos los rincones del país.

"Crear país, hacer patria, es repartir oportunidades por todos los territorios y no ubicarlo todo en el centro de España. Eso es lo que estamos haciendo y lo que vamos a seguir haciendo, repartir las instituciones para hacer patria. Es una nueva dinámica: que los ciudadanos sientan las instituciones cerca. Eso es hacer cohesión territorial", ha dicho el presidente.

Por su parte, la alcaldesa de Úbeda y candidata a la reelección, Toni Olivares, ha señalado que Úbeda "necesita un proyecto que esté a la altura de Úbeda, tan grande como Úbeda". Ha dicho que se presenta a estas elecciones "orgullosa del trabajo de mejora que se ha hecho en esta ciudad".

Ha apuntado que Úbeda es "una ciudad especial", una ciudad Patrimonio de la Humanidad junto a la hermana ciudad de Baeza. "Esa declaración ha sido motor de desarrollo" y por eso uno de los pilares básicos de la ciudad es el turismo. "Hemos tenido un desarrollo impresionante en los últimos años. Las cifras de turistas se están incrementando y eso genera riqueza y empleo", ha dicho. A esto ha sumado la apuesta por la cultura, "con una oferta extraordinaria que mira a la cara" a la de otras ciudades más grandes.

"Los principales cambios y transformaciones de Úbeda han venido de la mano de gobiernos socialistas en el Ayuntamiento. Y cuando ha habido gobiernos socialistas en Andalucía y España han sido periodos muy fructíferos para Úbeda", ha dicho la candidata a la reelección.

Por su parte, el secretario general del PSOE-A, que también ha intervenido en la clausura, ha aludido a la importancia de los fondos europeos para la recuperación de la economía y ha mencionado "el gran trabajo" realizado por el Gobierno de España. Ha recordado que en marzo de 2021 el Gobierno ya impulsó la puesta en marcha de 130 medidas contra la despoblación, medidas en las que "se habla de cosas que ya se están haciendo en Úbeda y en la provincia de Jaén".

Espadas también ha aludido al "buen trabajo" desplegado por la Diputación de Jaén y su presidente Francisco Reyes, que "han sido pieza clave en la transformación y desarrollo de la provincia".

Por su parte, la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno de España, Isabel Rodríguez, ha señalado este sábado que a los agricultores de regadío de Doñana cuyas hectáreas quiere legalizar la Junta de Andalucía mediante una ley "no se les ayuda con populismo, electoralismo y negacionismo". "A la agricultura no se le ayuda con negacionismo. Así no", ha apostillado.

Isabel Rodríguez asiste a un acto del PSE en Bilbao Ion Alcoba EUROPAPRESS

En su intervención en el acto de presentación de la candidata del PSOE a la Alcaldía de Níjar (Almería), Esperanza Pérez, la ministra portavoz ha remarcado que "no se puede repartir lo que no tenemos, que es lo que propone la Junta" de Juanma Moreno. "Por cuatro votos, se hacen promesas que van contra Europa", ha enfatizado.

Isabel Rodríguez ha afeado al Gobierno de Moreno la "confrontación" frente a "este Gobierno, que es el que más ha hecho por la agricultura de España", aludiendo a negociaciones abiertas ya por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planes, con la Comisión europea en la búsqueda de soluciones. "Como hicimos en la pandemia, haremos en la sequía", ha subrayado.

En este punto, la ministra de Política Territorial ha reclamado a la Junta que ayude a los agricultores "con las desaladoras, con inversiones y con ayudas directas al sector, como está haciendo" el Gobierno de Pedro Sánchez. Por último, ha remarcado que "con electoralismo, con populismo y con negacionismo ni se cuida Doñana ni se cuida el Cabo de Gata ni se cuida a los agricultores ni se protege la agricultura española".