El PP pide explicaciones al alcalde de Jaén tras permitir el uso de un vehículo de la Policía Local al secretario general del PSOE en la Magna

El concejal del Grupo Popular del Ayuntamiento de Jaén Antonio Losa pide explicaciones urgentes al alcalde, Julio Millán, por la utilización de un coche de la Policía local por parte del secretario general del PSOE provincial, Juan Latorre. El dirigente socialista usó el vehículo oficial de la fuerza de seguridad en un desplazamiento por la capital en el marco de la Procesión Magna, “cuando la ciudad estaba blindada por razones de seguridad”.

“¿Qué cargo desempeña el secretario general del PSOE en el Ayuntamiento para que disponga a su antojo de un vehículo de la Policía local de Jaén?”, inquiere el concejal popular. La pregunta es retórica: “Ninguno”. Por esta razón, el edil popular considera como un “inaceptable trato de favor” que el alcalde ponga a disposición del dirigente socialista un vehículo institucional.

La utilización es tanto más grave cuanto que el vehículo está vinculado a la seguridad ciudadana, señaló el PP, añadiendo que "poner al servicio del dirigente socialista un automóvil destinado a labores de vigilancia ha supuesto en la practica reducir los efectivos con que cuenta el Ayuntamiento para este objetivo. Y hacerlo, además, en una jornada en la que se requería la máxima presencia policial".

Losa añade que mientras que el Ayuntamiento de Jaén había ordenado cortar el tránsito rodado en diversas zonas de Jaén por cuestiones de seguridad, paralelamente permitía que el secretario general socialista recorriera la ciudad en un vehículo de la Policía local. Para el concejal popular la utilización del vehículo implica otorgar patente de corso a Latorre únicamente por su filiación política.

El edil resalta que miles de personas que participaron en la Procesión Magna aceptaron las recomendaciones oficiales para evitar el uso del vehículo particular. Parte de ellas se desplazaron en vehículo público por la capital. De ahí que Antonio Losa aconseje al secretario general del PSOE de Jaén que en las próximas ocasiones que requiera un vehículo utilice los servicios de taxi de la capital. “Por si no los sabe, los números de teléfono son 953 22 22 22 y 953 27 10 10”, concluye.