Las cifras de las aceitunas robadas y de las recuperadas la pasada campaña en Jaén

La Guardia Civil ha recuperado más del 62 % de la aceituna sustraída en la pasada campaña oleícola en la provincia de Jaén, lo que supuso que de los 377.132 kilos sustraídos se recuperaron 35.064.

Además, en cuanto a delitos producidos, los agentes alcanzaron una tasa de esclarecimiento del 49,76 %, junto a un resultado de 213 delitos de sustracción de aceituna registrados, con 145 personas investigadas y 10 personas detenidas.

El dispositivo de seguridad de la Guardia Civil ha llevado a cabo 560 inspecciones en olivares, almazaras y cooperativas, trabajando meticulosamente en la prevención, según se ha informado desde la Subdelegación del Gobierno en Jaén.

El subdelegado, Manuel Fernández, ha hecho un llamamiento a la colaboración ciudadana, especialmente del sector agrario, subrayando que “cualquier información que pueda ser útil para prevenir delitos debe comunicarse a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a través de los canales oficiales, como el 062, o mediante la aplicación ALERTCOPS”.

El representante del Ejecutivo en la provincia ha resaltado la importancia de las labores preventivas de la Guardia Civil que incluyen un aumento de la vigilancia en los tajos y puntos de comercialización, así como una intensa actividad de investigación, a través de las unidades de Policía Judicial, del Seprona y de los seis equipos específicos ROCA, ubicados en Baeza, Martos, Jaén, La Carolina, Andújar y Beas de Segura.

También, con el objetivo de garantizar una mayor seguridad, está previsto el refuerzo del dispositivo en esta próxima campaña con el Grupo de Reserva y Seguridad (GRS), el Escuadrón de Caballería y el servicio aéreo.

Además, se empleará un helicóptero equipado con tecnología de visión nocturna y cámara térmica, así como drones con capacidad de vuelo silencioso y programación autónoma, lo que permitirá realizar reconocimientos aéreos de manera eficiente.

Por otro lado, el representante del Ejecutivo en la provincia ha subrayado la importancia del papel que desempeña la Policía Nacional en el dispositivo de seguridad, realizando visitas directas a las zonas de cultivo, controles en los puntos de recepción y transporte de la aceituna, y desplegando operativos específicos en materia de extranjería a lo largo de toda la provincia.