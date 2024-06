José Carlos, el concejal del PP de Gibraleón que triunfa en redes con sus "outfits"

Ha nacido un estrella en Gibraleón. José Carlos Calvo es concejal del Partido Popular en este municipio onubense, pero no se ha hecho viral en redes por su gestión política.

Fue a raíz de esta peregrinación a la ermita de El Rocío, cuando José Carlos empezó a acumular "likes" y seguidores en Instagram gracias a sus posados en la aldea almontea para mostrar sus "outfits" rocieros.

Este político influencer, al que le sigue en redes hasta el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, enseña en su perfil su vestimenta diaria, sus marcas preferidas y sus trucos de belleza como si fuera un influencer profesional. Su éxito crece día a día, y ya va por los 4.000 seguidores.

Pese a recibir comentarios despectivos y mofas, José Carlos siempre hace gala de su buen humor y su saber estar contestando a sus "haters" con gracia, siempre desde el respeto. "Me encanta que te gusten tanto mis vídeos", contesta haciedo caso omiso a quienes le llaman "señora", "hortera" y a comentarios homófobos.

También tiene que aguantar burlas sobre su aspecto físico: "Este pantalón que me lo puse para el Rocío, en el vídeo en el que 888 comentarios me llamáis gordito, no me habéis descubierto nada, yo sé como soy, me miro todos los días al espejo", aclara en uno de sus vídeos.

El concejal popular no esconde su pasión por la moda, por el "skin care" y por las tradiciones. Es fiel devoto de la Virgen del Rocío y de su país y no duda en mostrarlo en redes, pese a quien pese. Una mujer le recrimina en una de sus publicaciones el llevar una pulsera de España, "la pulsera de quienes votan no a todos los derechos que tanto reclaman", le dice en alusión a su orientación sexual. José Carlos prefiere la risa por respuesta.

Este influencer olotense compagina las redes, con su trabajo en un estudio de diseño de interiores y como concejal en el Ayuntamiento de su pueblo.

En Gibraleón gobierna el PSOE tras las elecciones municipales del 28-M y al frente está como alcaldesa Lourdes Martín. El Partido Socialista consiguió 10 escaños frente a los 7 del Partido Popular. Uno de ellos corresponde a José Carlos Calvo, que ejerce de concejal en la oposición.