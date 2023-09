Juanma Moreno advierte de que Pedro Sánchez "está dispuesto a vulnerar los márgenes de la Constitución"

Las comunidades autónomas -al margen de Cataluña y País Vasco- permanecen aparentemente en un segundo plano ante el debate territorial que ha surgido para que el partido de Carles Puigdemont pueda apoyar una investidura de Pedro Sánchez. Pero existe malestar e inquietud, especialmente en Andalucía, la comunidad más poblada de España que aspira a tener el máximo techo competencial que cualquier otra.

El presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, que no ha estado en la Junta Directiva de su partido por ser la inauguración del curso escolar, ha sostenido este lunes que el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, "está dispuesto a pagar cualquier precio por la gobernabilidad de España, y cualquier precio es vulnerar los márgenes de la Constitución y tensionar la concordia que vivimos en España".

En Andalucía, que ya se echó a la calle para reivindicar la automía plena, preocupa el "encaje territorial" de Cataluña. Por eso, Moreno ha señalado que el proyecto político del PP "defiende la integridad territorial" de este país. El presidente descarat un traje a medida para Cataluña y ha insistido en que "ese encaje constitucional es lo que ha permitido que Cataluña tenga un nivel de autogobierno como muy pocos territorios tienen no sólo en Europa, sino en el mundo", y ha añadido que lo que han buscado "siempre" desde el PP, "y lo que busca Alberto Núñez Feijóo, es la concordia".

"Una concordia que tiene que ser serena, razonable, pero no una concordia fallida ni una concordia vía imposición, que es lo que está pasando", ha advertido Moreno antes de criticar que, en el contexto actual, el expresidente de la Generalitat de Cataluña y líder de Junts Carles Puigdemont "es el que está decidiendo e imponiendo", mientras que, por su parte, Pedro Sánchez "no ha aceptado que ha perdido las elecciones, no reconoce el resultado" de los comicios generales del 23 de julio, y "está dispuesto a pagar cualquier precio por la gobernabilidad de España".

"Cualquier precio es vulnerar los márgenes de la Constitución y tensionar la concordia que vivimos en España", ha agregado el presidente de la Junta para concluir