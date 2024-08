Juanma Moreno llama a la movilización andaluza frente al cupo catalán

El PP andaluz, en lo que viene siendo una tradición instaurada en su día por Elías Bendodo, arrancó el curso político con un almuerzo con "huevos fritos" en Alhaurín el Grande (Málaga). Previamente, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, llamó a la sociedad andaluza a levantarse frente al cupo catalán. Moreno solicitó "que la sociedad tome conciencia" y a "no mirar para otro lado" para "intentar resolver el problema de convivencia".

El presidente andaluz puso como ejemplo una familia y habló del "reparto desigual entre hermanos". "La casa de todos es nuestro país que es España y en particular Andalucía", dijo. Moreno también hizo un llamamiento "al socialismo" para diferenciarse del "sanchismo". "El socialismo es diferente al sanchismo. El tiempo lo dirá. Son seis años de sanchismo y han pasado cosas que parecían que era de película", señaló el presidente del PP-A, enumerando de la ley de amnistía al cupo.

"Lo último que estamos viendo es el espectáculo con Puigdemont, de ridículo internacional: 500 policías no son capaces de detenerlo", dijo, antes de citar el "cupo catalán", que "significa independencia fiscal", esto es, "recauda todos los impuestos y da una parte, lo que consideren y el resto se lo quedan". "Rompen el principio de solidaridad", alertó antes de poner un nuevo ejemplo. "Estamos comiendo todos con un menú de 25 euros, el presidente come lo mismo, todos ponemos el mismo dinero. Es como si Cataluña se va a otra mesa y pide un menú aparte y pide cava y dorada a la sal y se lo carga a todos", indicó.

"Esto no es un tema de políticos y de Madrid. Si quiere más médicos, más colegios, más infraestructuras, más futuro... Andalucía tiene que estar en igualdad de condiciones y eso se ha quebrado y no vamos a admitir eso", manifestó Moreno, que recordó lo que decía la ministra Montero cuando era consejera andaluza y las palabras de Borrell recordando que "sí es un cupo".

"Esto es un problema colectivo de 8,5 millones de andaluces que no pueden abandonar a su suerte su territorio y al conjunto de España. En la defensa de Andalucía va la defensa de toda España. Tenemos el peso suficiente para dar la batalla frente a esta desigualdad que van a sufrir todos. Pido a los andaluces que tenemos que reaccionar y tomar conciencia de los problemas de nuestra casa. No va a venir nadie de fuera a arreglar los problemas. Reclamo conciencia cívica, cohesión social, compromiso colectivo", insistió Moreno.

"Distingo entre sanchismo y socialismo y me dicen que son lo mismo. Me niego a pensar que no haya nadie con la valentía para defender los intereses de su partido por encima del sanchismo y de Andalucía y de España", reiteró Moreno. "Serán los socialistas y especialmente en Andalucía los que tendrán que dar respuesta a la historia", añadió.

Por su parte, el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del PP Elías Bendodo indicó que "la 'Operación Jaula' es la de Puigdemont a Sánchez" y recordó que "la justicia sigue investigando al entorno familiar del presidente del Gobierno. Eso lo hace el presidente del PP y se tiene que ir a la Antártida a vivir y lo hace un socialista y no pasa nada. No ha dado ninguna explicación. No ha dicho ni pío. El que calla, otorga", señaló Bendodo, que criticó la "España multinivel, con españoles de primera y de segunda para que un socialista pueda acceder al gobierno de Cataluña".