La Junta "no va a escatimar ni un solo euro" para que las afectadas por los retrasos en los cribados se hagan la prueba correcta

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha asegurado que "no vamos a escatimar ni un solo euro para que cuanto antes las mujeres afectadas puedan realizarse la prueba correcta" en referencia a aquellas mujeres que se han visto afectadas por los fallos detectados en los cribados de cáncer de mama en la comunidad autónoma.

En este sentido se ha pronunciado España este martes en Málaga cuando ha sido preguntada por este caso. "En el ámbito que me compete, en el ámbito de Hacienda, le he trasladado a la consejera -de Sanidad-, porque así me lo ha pedido el presidente -Juanma Moreno-, que haremos todo el esfuerzo presupuestario, todo lo que esté en nuestras manos, para solucionar cuanto antes este problema".

"Por lo tanto, no vamos a escatimar ni un solo euro, para que cuanto antes las mujeres afectadas puedan realizarse la prueba correcta", ha señalado a renglón seguido la titular de Hacienda, que en respuesta a los periodistas, ha dicho "no tener más detalles" en cuanto a la cuantificación económica de estos fallos, si bien ha expresado su confianza en que se puedan "arrojar más luz" sobre este asunto este próximo miércoles con motivo de la presentación de un plan de choque.

"Se ha anunciado ya un plan de choque por parte de la Consejería -de Salud-, que se presentará como muy tarde, mañana --este próximo miércoles, 8 de octubre--. Estará ya presentándose ese plan de choque en cuanto a esas medidas para solucionar de forma urgente este problema y, como se ha dicho también, se ha anunciado una auditoría para que este problema, este error que jamás debería de haberse producido, pues que no vuelva a producirse nunca más", ha expuesto.

Por último, la consejera ha insistido en que la Consejería de Salud "está trabajando sin descanso para solucionar este problema, para darle una solución urgente a las mujeres afectadas. Esa es nuestra preocupación en estos momentos, atender a las mujeres afectadas".

RÉDITO POLÍTICO

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha criticado este martes que los partidos de la oposición persigan el "rédito político" con el problema surgido en el programa de cribado de cáncer de mama, ante lo que el Gobierno andaluz ha "reaccionado con diligencia" y buscando "medidas".

En declaraciones a los medios de comunicación en Sevilla, Sanz ha manifestado que "lo importante es que haya respuesta rápida y eficaz y, sobre todo, que se garantice que no se vuelvan a repetir errores". "Nunca vamos a buscar la justificación, ni tiene justificación, cuando se trata de personas afectadas en ámbito de la salud", ha dicho.

"Nosotros estamos del lado de las personas afectadas, nos solidarizamos y les pedimos perdón, pero sí le decimos que tendrán solución y garantía de que esto no vuelva a ocurrir", ha añadido.

Ha recalcado que la Junta se tiene que dedicar "a resolver los problemas y a dotar de soluciones al sistema", y no entrar en "disputas políticas", porque es lo que merecen las personas que se hayan podido ver afectadas por esta situación.

En su opinión, el Gobierno andaluz ha "reaccionado con humildad, ha reconocido desde el principio la existencia de errores, hemos pedido disculpas a las personas afectadas y trabajamos para dotar cuanto antes de una solución inmediata, especialmente, para que estos hechos no se puedan volver a repetir".

"Este Gobierno reacciona y lo hace con diligencia, pero también ofreciendo seguridad y garantías a las personas afectadas, y eso, desde luego, en los próximos días quedará reflejado con medidas, con soluciones que vamos a ir planteando, especialmente una vez que a mitad de esta semana podamos conocer el balance de las llamadas que se han hecho no a personas afectadas, sino personas que están dentro del sistema", ha explicado.

"Creo que estamos actuando, reaccionando y tomando medidas", ha señalado Sanz, quien ha señalado que la "pelea política y el rédito político con el sufrimiento de la gente se lo dejamos a quienes quieren siempre sacar tajada política de todo y destruir al adversario, aunque parece ser que ya no les preocupa tanto la salud ni la situación de las mujeres".

"Ahora les preocupa la batalla de destruir al Gobierno. Cada uno está en el sitio que quiere, pero también debe ser valorado de esa manera", ha añadido, apuntando que la Junta está "en el camino de la solución y la respuesta a las personas afectadas".