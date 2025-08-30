La Junta gastó 19.251 euros en el desplazamiento de Juanma Moreno a la final europea del Betis

La asistencia de Juanma Moreno a la final de la Conference League disputada por el Real Betis en Polonia tuvo un coste concreto para las arcas públicas: 19.251,17 euros. Así lo detalla el Consejo de Gobierno en una respuesta parlamentaria al Grupo Socialista, que había reclamado conocer la factura exacta del desplazamiento del presidente de la Junta a Varsovia a finales de mayo.

El viaje se desarrolló entre el 27 y el 29 de mayo de 2025, con una delegación formada por seis personas, además del propio presidente. Entre ellos figuran la jefa de gabinete de Moreno, María Rosa López Rojo; el jefe de prensa, Javier Salas; el fotógrafo oficial, José Antonio Ramos; y dos escoltas. La partida más elevada correspondió al transporte (11.122,63 euros), seguida del alojamiento (7.473,36 euros) y la manutención (655,18 euros).

San Telmo, sin embargo, defiende el desplazamiento y remarca que la agenda en Polonia fue más amplia que la mera asistencia al encuentro deportivo. El 27 de mayo, Moreno mantuvo un encuentro con universitarios andaluces en Varsovia, en el que compartió impresiones sobre el futuro laboral de los jóvenes y el papel de Andalucía en la Unión Europea. Al día siguiente, el 28 de mayo, visitó las instalaciones de Persan Polska S.A., la filial en Polonia de la compañía sevillana de productos de higiene y limpieza, donde conoció de primera mano la proyección internacional de una de las empresas referentes de la comunidad.

Desde la Consejería de la Presidencia subrayan que esos actos refuerzan la vertiente institucional del viaje, que no fue de ocio, sino de promoción de la marca Andalucía y de apoyo a sectores estratégicos como el universitario y el empresarial. Además, el Ejecutivo insiste en que la presencia del presidente en la final del Betis tenía también un componente de representación. El Betis es uno de los clubes más emblemáticos de Andalucía y su participación en una final europea es un escaparate para la comunidad.

No es la primera vez que los desplazamientos de Moreno a eventos deportivos despiertan suspicacias en la oposición. El gasto, en cualquier caso, ya está fijado en cifras: 19.251 euros de dinero público. Y el debate político gira ahora en torno a si ese desembolso se justifica por la agenda institucional que acompañó al presidente en Polonia o si, como mantiene la oposición, se trató de un viaje excesivo con el fútbol como eje central.

La contestación oficial llegó el pasado 14 de julio, firmada por el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, en respuesta a una iniciativa parlamentaria del PSOE publicada en el Boletín Oficial el 18 de junio. La oposición seguirá insistiendo en más transparencia en los gastos de representación, mientras que el Gobierno de Moreno insiste en que cada euro invertido en internacionalizar la marca Andalucía es un euro que revierte en crecimiento y oportunidades para la comunidad.