La larga peregrinación del Cachorro y la Esperanza a Roma

Por tierra y mar. Así serán los traslados del Cachorro de Sevilla y la Esperanza de Málaga –ambas imágenes viajarán juntas en un camión– y del paso del crucificado y el trono de la dolorosa, respectivamente, hasta Roma. En la capital italiana protagonizarán el 17 de mayo una procesión «histórica», con motivo del Jubileo de las Cofradías. Así lo aseguró ayer la coordinadora de esta cita, Paloma Saborido, en un encuentro al que acudieron también los hermanos mayores de ambas corporaciones. Saborido señaló que las imágenes viajarán «por carretera siguiendo el consejo de la multinacional de transportes y logística DSV», un largo trayecto en el que «estarán acompañadas de un grupo de hermanos de ambas hermandades». El paso, el trono y las insignias «lo harán en ferry desde Valencia». Pero ambas tallas no sólo recorrerán algunos de los lugares más icónicos de Roma. Los días 14, 15 y 16 de mayo se podrán visitar en la basílica del San Pedro del Vaticano y será la misma noche del viernes cuando se trasladen hasta la estructura de la que saldrán las imágenes para la gran procesión.

El cortejo tendrá unas características especiales. Se seguirá el modelo habitual de la Semana Santa, aunque con algunas particularidades. Estará integrado por unas 2.000 personas, entre los 600 cirios que acompañarán a las imágenes, las cuadrillas y portadores –con dos relevos completos, 90 para el Cachorro y 270 para la Virgen de la Esperanza– y las bandas de música. Durante el recorrido el crucificado irá acompañado por las bandas de la Puebla del Río y la Oliva de Salteras, que se unen de forma especial para esta ocasión. La Esperanza procesionará con los sones la banda de música de la hermandad, la Archicofradía del Paso y la Esperanza.

Tras la ampliación del itinerario aprobado por el Dicasterio para la Evangelización y el Ayuntamiento de Roma, el recorrido será: piazza Celimontana –donde estará la estructura efímera desde la que saldrán las imágenes–, via Claudia, piazza del Colosseo, via Celio Vibenna, via di San Gregorio, piazza di Porta Capena, viale Aventino, via del Circo Massimo, via dell’Ara Massimo di Ercole, via dei Cerchi, via di San Gregorio, via Celio Vibenna, piazza del Colosseo, via Claudia y piazza Celimontana. La procesión «durará unas seis horas», subrayó Saborido, apuntando que «se planteaban tres posibles itinerarios, pero finalmente se ha optado por este tras realizar una ampliación de recorrido».