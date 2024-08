Los 10 rincones mágicos y desconocidos de la Costa del Sol

Es uno de los destinos turísticos más atractivo de Andalucía por excelencia, gracias a una cada vez más plural y heterogénea oferta que pivota más allás del tradicional sol y playa sobre un sinfín de segmentos que le confieren una idiosincrasia única. Con 103 municipios y nueve comarcas repartidas entre el litoral y el interior, la provincia de Málaga sigue deparando no pocas experiencias por descubrir, a partir de rincones únicos e inigualables para disfrutar en familia, entre amigos o incluso en solitario. No son tal vez tan conocidos y reconocidos como los enclaves más visitados tradicionalmente, pero atesoran no pocos atractivos que hacen merecedora su visita.

En Benalmádena, encontramos el castillo de Colomares, un emplazamiento que surgió como como homenaje a Cristóbal Colón, construido por el doctor Esteban Martín Martín en 1987 y que alberga la capilla más pequeña del mundo, dedicada a Santa Isabel de Hungría. El monumento celebra el descubrimiento de América, fusionando diversos estilos arquitectónicos en sus 1.500 metros cuadrados de extensión, utilizando principalmente piedra en consonancia con las técnicas de la Baja Edad Media. En su interior, se destacan vidrieras de gran valor artístico. El recorrido por el castillo es también un viaje a través de la historia, con símbolos y grabados que narran el descubrimiento de América. La construcción rinde homenaje a las tres religiones presentes en España en el siglo XV, mostrando influencias cristianas, árabes y judías, además de una inesperada pagoda china.

En pleno corazón de la Serranía de Ronda, se alza el conjunto arqueológico de Acinipo, situado a 999 metros sobre el nivel del mar, otorgándole una posición estratégica. Conocida también como "Ronda la Vieja", Acinipo ha sido un antiguo enclave que coexistió con la Ronda contemporánea, compartiendo el nombre de "Arunda". Su intrincada topografía ha dado lugar a una ciudad construida en escalones, siendo el magnífico teatro romano su joya mejor preservada, tallado con maestría en la roca madre de la montaña. Este teatro, con capacidad para unos 2.000 espectadores, es un ejemplo impresionante de la arquitectura romana y su habilidad para integrar estructuras monumentales en el paisaje natural. Además del teatro, en Acinipo se pueden observar los restos de otras edificaciones, como termas, viviendas y una basílica.

Ya en la comarca de la Axarquía, en la parte oriental de la provincia, descubrimos la mágica historia de los Baños de Vilo, un antiguo balneario árabe que se asienta en término municipal de Periana; cuenta con aguas sulfhídricas, magnésico-cálcicas y nitrogenadas brotando a una templada temperatura de 21 grados centígrados, en lo que representa todo un oasis de salud famoso por sus propiedades curativas, especialmente beneficiosas para las afecciones de la piel. Aunque su origen se pierde en el tiempo, desde la segunda mitad del siglo XVIII numerosas personas han acudido a sumergirse en sus aguas medicinales en busca de alivio y bienestar. A día de hoy, los Baños de Vilo emergen como un destino turístico renovado, prometiendo ser un refugio rejuvenecedor para cuerpo y alma.

Si nos situamos en el litoral, Nerja cuenta con el impresionante Paraje Natural de los Acantilados de Maro-Cerro Gordo, en la última playa del municipio, en el límite de la provincia con Granada. Permite sumergirnos en aguas cristalinas y explorar el mundo submarino para admirar el colorido coral naranja, una especie protegida y vulnerable. Esta playa secreta te cautivará con su encanto rústico y su clima inmejorable. Además de la exploración submarina, esta playa secreta es ideal para realizar actividades como el senderismo por los acantilados, donde los caminos ofrecen vistas panorámicas del Mediterráneo y la posibilidad de observar aves y flora.

Por su parte la comarca de Antequera nos sumerge en la Reserva Natural Laguna de Fuente de Piedra, un pulmón de vida silvestre en el corazón de Andalucía que abarca 1.400 hectáreas de humedales. Acoge la mayor colonia de flamencos de la Península Ibérica y la segunda más grande de Europa después de la de Camargue en Francia. Su peculiar ecosistema acoge una rica variedad de vegetación, además de aves acuáticas como la malvasía cabeciblanca y la cigüeñuela, la laguna es hogar de mamíferos como el lirón careto y la liebre, convirtiéndola en un santuario de vida salvaje y un paraíso para los amantes de la naturaleza y para los observadores de aves. Y más allá de estos valores, la Laguna de Fuente de Piedra es un lugar ideal para la educación ambiental y la investigación científica.

Otro de los atractivos de la provincia son sus cuevas y, en concreto la del Tesoro en Rincón de la Victoria: es una de las tres únicas en el mundo de origen marino, con vestigios del Paleolítico y la Edad de Bronce, como el sorprendente arte rupestre que adorna sus paredes. En un cómodo paseo por sus cavidades, se puede comprobar las curiosas forma que el agua ha dejado a través de milenios y, con un poco de suerte, encontrar el famoso tesoro que, según dicen, aún permanece en la cueva.

Por su magnitud y dimensión es reconocida la tirolina de Comares: es la más larga de España con anclaje en piedra natural y una distancia de 436 metros de recorrido, que permiten al visitante sumergirse en una experiencia única llena de adrenalina. Y es que al lanzarte, se puede disfrutar de paisajes espectaculares, combinando emoción y naturaleza en una sola actividad. No obstante, este atractivo se combina con otras opciones de turismo activo disponibles en el mismo pueblo, como sus cuatro vías ferratas, para una jornada llena de diversión y desafíos.

No menos desafiante es el Cañón de las Buitreras, en el Parque Natural de Los Alcornocales, que se erige como un imponente monumento natural; se trata de un desfiladero labrado por el río Guadiaro, que impresiona por la verticalidad de sus paredes, alcanzando profundidades de más de 100 metros, que se intensifican hasta los 200 metros en la Garganta de las Buitreras. Hogar de una importante colonia de buitres leonados, el cañón también alberga una variada flora y fauna, incluida la rara palmera europea, el palmito. Además, podrás ver los impresionantes puentes y túneles ferroviarios que atraviesan este paisaje único, testimonio de la ingeniería audaz que permitió conectar esta región montañosa.

Conocido como el “pueblo Museo”, Genalguacil cautiva a sus visitantes a partir de una estructura urbana peculiar heredada de sus ancestros árabes, que se asienta en el Valle del Genal. Sus blancas casas escalonadas se funden armoniosamente con el verde del valle, decoradas con obras de arte que adornan sus calles y plazas.Cada dos años, el ayuntamiento de la villa da vida a los "Encuentros de Arte", eventos que han ganado fama por la calidad de las obras exhibidas y la afluencia de artistas y visitantes. Más de un centenar de creadores, entre pintores, escultores, fotógrafos y ceramistas, han dejado su huella en este pintoresco pueblo, convirtiéndolo en un auténtico museo al aire libre.

De vuelta al litoral, la Casa de los Navajas, exhibe un majestuoso palacio en el corazón de El Bajondillo, uno de los barrios con más historia de Torremolinos, que permite descubrir la historia tras las mansiones señoriales de la localidad costasoleña; un reflejo del esplendor de los años 20 y 30. Entre ellas, destaca la Casa de los Navajas, un tesoro arquitectónico que perteneció a la adinerada familia Luque-Navajas, ligada al próspero negocio de la caña de azúcar en la región. Este palacio de estilo neomudéjar es hoy un destino imprescindible para los amantes de la historia y la arquitectura. Además de ser un lugar de celebración para bodas y eventos, la Casa de los Navajas acoge exposiciones, conciertos y obras de teatro, convirtiéndola en un verdadero icono cultural torremolinense.