Lucas Montojo Sánchez presenta “XIII. La otra familia del Rey” en Estepona

La Casa de Las Tejerinas de Estepona acogió un nuevo encuentro literario organizado por LA RAZÓN. En esta ocasión, se presentó el libro ‘XIII. La otra familia del Rey’ (Renacimiento-Biblioteca de la memoria) del escritor e historiador Lucas Montojo Sánchez, que también fue jefe de prensa durante seis años del último hijo vivo de Alfonso XIII de Borbón. El autor fue entrevista por el delegado de LA RAZÓN en Andalucía, Pepe Lugo.

El historiador y escritor revela la cara más humana de Alfonso XIII en una biografía documentada con el testimonio de su último hijo ilegítimo, Leandro de Borbón: «Para el Rey, por encima de todo, incluso de su amor, estaba España», defiende el autor. Se trata de una crónica de la familia fundada con la afamada actriz Carmen Ruiz Moragas, de cuya relación nacieron María Teresa y Leandro Alfonso.

Alfonso XIII en Las Hurdes. FOTO: campúa

Lucas Montojo es doctor en Historia por la Universidad Católica de Valencia y licenciado en Historia por la Universidad Complutense de Madrid. Es profesor de Humanidades en la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid, en el Institute for the International Education of Students y en la Universidad Anáhuac (México).

La editorial Renacimiento señala de la obra que se trata de “una mirada penetrante y cariñosa hacia un personaje muy singular, y poco comprendido, de la España de la segunda mitad del siglo XX”.