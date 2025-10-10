Comienza el Festival de Cine Francés de Málaga

El Festival de Cine Francés de Málaga levantará el telón de su 31 edición en las instalaciones del Cine Albéniz para convertir la capital malagueña desde este viernes y hasta el próximo 17 de octubre en epicentro de la cinematografía francófona con doce preestrenos exclusivos en España y la presencia de figuras como Abd Al Malik, Sophie Deraspe, Grégory Magne, Marie-Hélène Roux y Vincent Maël Cardona.

Los doce preestrenos exclusivos proceden de Francia, Camerún, Canadá, Suiza y Bélgica y la selección de este año destaca tanto por su conexión con temáticas de actualidad como porque seis de los títulos carecen de distribución nacional. Así, el 31FCFM se erige "en anfitrión y plataforma de lanzamiento para estas obras, reafirmando su papel como puente entre las cinematografías francesa y española".

El eslogan de este año es 'Fragmentos de un universo interior' y todas las películas de la Sección Oficial del 31FCFM se proyectan en el Cine Albéniz. La gala inaugural este viernes acogerá el preestreno fuera de concurso de 'Nouvelle Vague', de Richard Linklater, una obra que revisita la historia del mítico movimiento cinematográfico a través de la producción 'Al final de la escapada', de Jean-Luc Godard.

El festival cerrará su programación con otro pase fuera de concurso, el thriller 'Le Roi Soleil', en torno a un billete de lotería premiado con 294 millones de dólares, cuya presentación contará con la presencia de su director, Vincent Maël Cardona. La proyección será el 16 a las 19.30 horas en el Cine Albéniz, coincidiendo con el anuncio del palmarés oficial.

Entre las visitas más esperadas se encuentra la de la directora Sophie Deraspe, que presentará por primera vez en España, el sábado 11 de octubre a las 20.00 horas, su nuevo largometraje 'Bergers'. El domingo 12 de octubre, a las 20.00 horas, será el turno de Abd Al Malik, que regresa a la ficción tras once años con 'Furcy, Né Libre', adaptación del libro 'L'Affaire de l'esclave Furcy' de Mohammed Aïssaoui.

El lunes 13 de octubre, a las 20.00 horas, el francés Grégory Magne presentará su nuevo film 'Les Musiciens', otro preestreno exclusivo en España y también formará parte de la programación 'Partir un Jour', de Amélie Bonnin, una película indie vista por más de 650.000 espectadores en Francia y adaptación del cortometraje galardonado con el Premio del Jurado de la Alianza Francesa de Málaga en 2023.

El humor tampoco faltará en esta edición, con 'Avignon', de Johann Dionnet, que el público de Málaga podrá ver el domingo 12 de octubre a las 22.15 horas. En la misma línea, 'Classe Moyenne', de Antony Cordier, se proyecta el 14 a las 20.00 horas. El drama llega con 'Muganga, Celui Qui Soigne', dirigida por Marie-Hélène Roux, se estrenará el 14 de octubre a las 22.00 horas con la presencia de la cineasta.

Por su parte, 'Indomptables', del actor y cineasta camerunés Thomas Ngijol se podrá ver el 15 de octubre a las 22.15 horas y también se presentará el 13 de octubre a las 22.15 horas 'Connemara', de Alex Lutz. El 15 de octubre a las 20.00 horas el festival estrenará en Andalucía 'L'Étranger', el nuevo filme de François Ozon y adaptación de 'El extranjero', de Albert Camus.

Con esta programación, el Festival de Cine Francés de Málaga "refuerza su compromiso con la excelencia y la diversidad del cine francófono, fruto de la colaboración con profesionales del sector que confían en el certamen para ofrecer la mejor visibilidad previa al estreno en salas españolas".

En cifras, contará con tres óperas primas, seis films procedentes del Festival de Cannes 2025, y una variedad de géneros que incluye drama familiar, thriller policíaco, cine de época, comedia romántica, adaptación literaria, thriller de género y comedia musical.

Según han destacado, "tres palabras resumen el espíritu de esta edición y la manera en que el cine francófono refleja el mundo actual, como son crisis, como eje de conflictos internos, familiares y sociales; vínculo, a través del desarrollo de la empatía y la comprensión del otro; y memoria, en su constante ejercicio de mirar al pasado para reinterpretarlo, reconocerlo y representarlo".

Además, el 31FCFM fortalece su programa con actividades dirigidas a nuevos públicos, como la jornada familiar 'Mon Petit Festival!', o el 'Cine-concierto', dirigido por Santiago J. Otero Vela sobre el cine mudo de Méliès y Capellani. De nuevo, un programa de escolares que reunirá a miles de estudiantes de toda Andalucía, así como 'Le Cinéma Bien Sûr', jornada de cine ad hoc para estudiantes de arte de la Escuela de Diseño y Arte Superior San Telmo, o el cine más innovador en 'Realidad Virtual' en el Pompidou.

Además, sus habituales secciones "se refuerzan" con "cortometrajes exclusivos, documentales sobre el concepto del viaje, proyecciones y conciertos francófonos en la Fiesta de Clausura al aire libre en La Térmica, y una retrospectiva sobre la 'Nouvelle Vague'".

Este año habrá un jurado profesional, compuesto por Inés Azagra Prego, periodista y gestora cultural, y responsable de la emisión en francés de Radio Exterior de España; Víctor Salmerón, divulgador de cine y creador de Cinema Excelsior, con más de 500.000 seguidores; Rafael Robles 'Rafatal', cineasta malagueño con 25 años de trayectoria y más de 70 premios internacionales; y Montse Ogalla, directora de producción, docente y vicepresidenta de AAMMA.

Finalmente, una nueva exposición incidirá en el rol de la dirección de fotografía con las imágenes del rodaje en Almería de la serie francófona 'ZORRO', a cargo de Christophe Brachet. Las entradas se pueden adquirir en las taquillas del Cine Albéniz, así como en Unientradas.

El 31FCFM cuenta está organizado por la Alianza Francesa de Málaga, y subvencionado por el Ayuntamiento de Málaga, y la Diputación. Además, el certamen cuenta con el patrocinio de Hammam Ál Andalus, Mariposario de Benalmadena, Fundación Caja Rural del Sur y Cerveza Victoria. Colaboran Région Occitanie, ARTE, el Polo de Contenidos Digitales, El Pimpi, Saint James, la Embajada de Francia, el Institut Français, la Embajada de Suiza para España y Andorra y Écran Total.