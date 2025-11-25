Cuatro muertos por inhalación de gas en una vivienda en Torrox (Málaga)

Cuatro personas han muerto este martes por inhalación de gas en una vivienda en Torrox (Málaga), han informado a EFE fuentes municipales.

Según los primeros datos facilitados, se trata de dos adultos y dos adolescentes de una misma familia, intoxicados por un escape de gas por mala combustión de monóxido de carbono de una caldera o un calentador, han señalado a EFE fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos.

Los servicios de emergencia han recibido a las 15:28 horas el aviso del suceso ocurrido en una vivienda de la barriada de El Pontil.