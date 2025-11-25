Sucesos
Cuatro muertos por inhalación de gas en una vivienda en Torrox (Málaga)
Se trata de dos adultos y dos adolescentes de una misma familia, intoxicados por un escape de gas por mala combustión de monóxido de carbono de una caldera
Cuatro personas han muerto este martes por inhalación de gas en una vivienda en Torrox (Málaga), han informado a EFE fuentes municipales.
Según los primeros datos facilitados, se trata de dos adultos y dos adolescentes de una misma familia, intoxicados por un escape de gas por mala combustión de monóxido de carbono de una caldera o un calentador, han señalado a EFE fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos.
Los servicios de emergencia han recibido a las 15:28 horas el aviso del suceso ocurrido en una vivienda de la barriada de El Pontil.
