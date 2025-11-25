La detenida por vender a su bebé en Málaga ya lo intentó antes con otro hijo

Presunta reincidente. La mujer acusada de vender a su bebé en Málaga por 3.000 euros habría sido investigada por un intento similar con otro hijo y por el mismo precio, según la investigación de la Unidad Adscrita de la Policía Autonómica.

Los agentes descubrieron mientras indagaban sobre la venta frustrada que la madre había sido investigada anteriormente por la Guardia Civil por hechos de similar naturaleza en otra provincia de España, según adelantó Sur.

Esta vez la mujer habría dado a luz sola en su domicilio y avisó a los sanitarios, que alertaron de las condiciones de insalubridad, lo que derivó en el seguimiento por parte del Servicio de Menores de la Junta. Al parecer, en el informe del Hospital Costa del Sol constaba que la mujer manifestó su intención de ceder al bebé. La recién nacida, además, habría dado positivo en un estupefaciente.

Cuando los agentes de la Policía Adscrita se entrevistaron con la madre detectaron graves incongruencias y al consultar el Registro Civil la recién nacida estaba inscrita como hija de la sospecha y de un hombre con el que no parecía tener relación ni parentesco. Tirando del hilo, comprobaron que esta persona y su mujer llevaban tiempo intentando ser padres.

La menor ha sido retirada y entregada a una familia de acogida bajo la tutela de la Junta de Andalucía, según ha informado este domingo la Consejería de la Presidencia en un comunicado.