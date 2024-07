Estepona convoca el III Concurso Internacional de Murales

El Ayuntamiento de Estepona y la empresa promotora residencial AEDAS Homes convocan el III Concurso Internacional de Murales de Estepona. Esta iniciativa, cuyo objeto es favorecer el desarrollo del arte urbano en la ciudad y ampliar la famosa ruta de creaciones artísticas verticales al aire libre del municipio, persigue revestir otras diez fachadas de edificios con pinturas murales de la mano de artistas de todo el mundo.

El concurso está abierto a creadores de cualquier nacionalidad y mayores de 18 años. Los artistas plantearán con total libertad una temática, argumento o composición plástica. La obra no tendrá delimitada el tipo de representación artística. Se presentará una propuesta por artista, y deberán ser originales, no premiadas en concursos similares e inéditas, entendiéndose como inéditas aquellas que no hayan sido ejecutadas previamente en cualquier otro lugar público.

En esta edición, el jurado seleccionará un primer premio de 10.000 euros y un segundo premio de 5.000 euros. Además, se elegirán ocho finalistas, que recibirán 1.500 euros. En palabras del alcalde de Estepona, José María García Urbano, este certamen, iniciativa del Consistorio que llega a su tercera edición con la colaboración de la promotora de viviendas de referencia a nivel nacional AEDAS Homes, “contribuye a consolidar y a ampliar la Ruta de Murales Artísticos de Estepona, una iniciativa cultural que se ha convertido en un importante atractivo turístico y en una de las señas de identidad del municipio”.

AEDAS Homes es una promotora residencial de referencia en España que ha impulsado más de 300 proyectos con más de 18.000 viviendas en los mercados más dinámicos de España. En muy poco tiempo la compañía se ha convertido en un icono de la innovación, la sostenibilidad, la industrialización, el rigor y la profesionalidad en el sector inmobiliario.

Estepona se ha convertido en la última década en un verdadero museo al aire libre que ofrece una nueva forma de disfrutar del arte urbano a través de la ruta de los murales. Un total de 64 murales artísticos decoran las fachadas de edificios de diferentes barrios y zonas, dándoles vida y convirtiéndolos en un atractivo más. Uno de ellos, titulado ‘Dia de Pesca’, es de los murales verticales más altos de España. Ocupa casi 1.000 metros cuadrados de superficie y está realizado sobre la fachada de seis bloques de viviendas de la barriada Isabel Simón.

“Estoy convencido de que, de nuevo, este concurso será un evento artístico de primer nivel porque tendremos la oportunidad de observar cómo creadores de diferentes estilos y escuelas elaboran estas obras de gran formato en los distintos barrios”, ha apuntado García Urbano, quien ha subrayado el impacto turístico y social que esta iniciativa tiene en la ciudad.

El alcalde ha agradecido a AEDAS Homes su compromiso con el Concurso Internacional de Murales de Estepona, creado por el Ayuntamiento en 2017. “El apoyo de AEDAS Homes nos permite desarrollar esta tercera edición de un singular concurso que contribuye a acercar el arte a los vecinos, a la vez que se ponen en valor distintos enclaves de nuestro término municipal”.

La colaboración con AEDAS Homes para la organización de este concurso se enmarca en el ámbito del programa de esta empresa con las artes, a través del cual realiza acciones que apoyan a la difusión del arte y la cultura como parte de sus ambiciosos objetivos ambientales. “Con el nuevo concurso ‘ReViste’ queremos convertir a Estepona en una ciudad más sostenible y atractiva e impulsar su valor y su cultura”, explica José María G. Romojaro, director de Arquitectura de AEDAS Homes y responsable del proyecto ‘ConLasArtes by AEDAS Homes’.

Los interesados en participar en el concurso pueden presentar sus propuestas hasta el 10 de septiembre. Podrán hacerlo de manera presencial en la Delegación de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Estepona, situada en Casa Tejerinas, Plaza de las Flores s/n, Estepona (Málaga), de lunes a viernes, en horario de 9.00 a 14.00 horas; por correo postal en la misma dirección; o por correo electrónico a la siguiente dirección email: phc@estepona.es. Los proyectos deben reunir los requisitos que recogen las bases disponibles en la web del Ayuntamiento.

El periodo de ejecución de las obras será del 7 al 17 de octubre. El fallo del jurado se dará a conocer el 18 de octubre. Los criterios de evaluación son: la originalidad del proyecto y calidad, la integración en el espacio urbano, y la viabilidad técnica.