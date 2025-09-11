Un incendio obliga al desalojo de viviendas en el entorno de Carretera del Sol en Benalmádena

Un incendio que se ha declarado en la madrugada de este jueves en la zona de la Carretera del Sol, en el municipio malagueño de Benalmádena ha obligado al desalojo de preventivo de varias viviendas. El Ayuntamiento ha habilitado el pabellón del núcleo de Benalmádena Pueblo para acoger temporalmente a las personas afectadas por este suceso.

Así lo han informado fuentes municipales, que han precisado que el fuego, que sigue activo, ha comenzado esta madrugada en la referida zona ubicada entre Benalmádena Pueblo y el área de Torremuelle, en la costa occidental del municipio costasoleño.

Desde el Ayuntamiento también han detallado que en las tareas de extinción se encuentra trabajando un amplio dispositivo compuesto por el Plan Infoca, Bomberos de Benalmádena, del Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación (CPB) con base en Torremolinos, de Marbella, de Fuengirola y de Málaga capital .

La Policía Nacional, la Policía Local y Protección Civil de Benalmádena también se encuentran trabajando en el dispositivo de emergencias.

Por otro lado, y según informan desde Adif en sus canales oficiales, consultados por Europa Press, a petición de los bomberos se ha interrumpido la circulación de la línea C1 del Cercanías de Málga entre Benalmádena y Fuengirola debido a este incendio.