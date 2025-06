«En vivienda hay que dar un golpe radical y cambiar las reglas del juego»

¿Existe en Málaga una crisis habitacional?

A nadie se le escapa que es un problema. No en todas las zonas de Málaga, pero sí en la capital, tenemos un problema de acceso a la vivienda, toda vez que los precios han subido más que los salarios; además, la escasez de oferta está haciendo que los precios se incrementen a un ritmo muy superior al que se están incrementando los salarios y eso genera problemas sobre todo para los más jóvenes.

Habla de la capital, ¿cómo valora el anuncio del Ayuntamiento de construir minipisos?

Lo primero, no sé por qué se les llama minipisos; esa tipología de vivienda de un dormitorio, siempre se ha llamado apartamento y ha existido siempre. O sea, no es una ocurrencia que ahora inventemos unos pisos de 40 metros cuadrados. Y la realidad es que puede ser una fórmula razonable para jóvenes que se quieran iniciar en su independencia. Pero no olvidemos que la sociedad ha evolucionado y hay familias monoparentales o matrimonios que se separan y uno de los cónyuges necesita una vivienda de esas características. No es la solución definitiva, pero es una medida que viene a facilitar el acceso a la vivienda, en un primer estadio.

¿Hay planificación para poder materializarlo?

Hablamos de un suelo no finalista, sino dotacional que pone la administración y sigue siendo suyo de por vida. Serán promovidos por una empresa pero a los 45, 50, 75 años, en función de la concesión que se haga, tendrán que revertir y serán de nuevo de la administración. No se pueden vender a precio libre, en definitiva. A nivel práctico, en vez de tener viviendas con tres dormitorios, habrá más viviendas a las que se puede adaptar un amplio colectivo de personas.

¿Sería por tanto necesario no circunscribir esa «oferta» a los jóvenes?

Claro; ya le digo que además de personas que se separen, por qué no pensar por ejemplo en los mayores que se quedan solos. Habrá quien prefiera vivir en una vivienda más pequeña. Los jóvenes son sin duda un perfil importante y por el que hay que apostar, pero que yo creo que no hay que dejar fuera a otros perfiles que también pueden necesitar este tipo de vivienda.

¿Usted como representante de promotores y constructores lo ve factible y realizable?

Desde el punto de vista del empresario, hacer viviendas pequeñas resultará más caro, menos rentable. Porque por muy pequeña que sea, en ella hay que plantear la construcción de cocina, cuarto de baño, dormitorio…lógicamente de cara a la comercialización siempre será más rentable viviendas cuanto más grande mejor.

¿Deberían compensar las administraciones esos «desfases»?

Sí, es necesario plantear incentivos. Toda ayuda es poca. Hasta ahora parecía que la vivienda era un problema sin solución y es, sin duda, complejo pero con pequeñas medidas se podrá ir solucionando. En cualquier caso, no se va a solucionar de un día para otro y no hay que perder el tiempo y actuar con todos los instrumentos que sea posible.

Máxime cuando el suelo no es la excusa…

Hay que tener presente los suelos que están en desarrollo: aquellos en los que están en los suelos en desarrollo. Hay que analizar por qué esos suelos que la ciudad había programado para que fueran albergasen vivienda no se han construido. Y ha sido por muchos problemas, entre ellos de tramitación de gestión urbanística. Con informes infinitos, y a veces contradictorios; con falta de financiación, y con tantas otras adversidades.

Una vez hecho el diagnóstico, ¿qué hay que hacer?

Agilizar los ritmos de construcción: se está construyendo una media en Málaga de 800 viviendas al mes y la demanda está muy por encima. El PGOU contempla suelo suficiente, sin desarrollar, para poder hacer frente a demanda existente.

¿Tiene la administración en cuenta la opinión de expertos como el colectivo al que usted representa?

Si, trasladamos tanto al Ayuntamiento de Málaga como la Junta, nuestro parecer respecto de en una futura ley de vivienda. El problema es que los plazos de la administración van en consonancia con períodos legislativos y no con las necesidades reales; a veces los problemas no se pueden resolver en una legislatura, pero es necesario ser valiente y adoptar medidas que quizá no sean atractivas. Mover la maquinaria administrativa siempre es complejo y eso es lo que hay que cambiar. Tenemos que dar un golpe radical en la mesa y cambiar las reglas del juego, sin perder ningún tipo de seguridad jurídica o medioambiental. No planteamos sortear la legislación urbanística, pero no es lógico tardar quince años en desarrollar un suelo.

Añadido a la vivienda está el problema de movilidad y los proyectos planteados desde hace medio siglo como el tren litoral…

Se han hecho ya estudios de viabilidad, estudios informativos, pero no se ha avanzado mucho más. Es una infraestructura costosa y su retorno no será en cuatro años, con lo cual hay que ser valiente a la hora de dar el siguiente paso. Veremos si este nuevo estudio se perpetúa hasta la próxima convocatoria de elecciones y luego ya se verá. En cualquier caso es un documento que viene a enriquecer y a dar un paso más en una infraestructura que reclama la sociedad.

¿Cree que verá la luz con independencia de cuándo?

Yo estoy segura que sí, o sea, creo firmemente en el proyecto y creo que vamos muy tarde, además de que no sólo hay que plantearlo hasta el Campo de Gibraltar, sino también hacia la costa oriental, hasta la Axarquía. Los problemas de movilidad son muy importantes y la manera de solventarlos es con un transporte público potente y la única forma es, entiendo a día de hoy, con el transporte ferroviario. Cae por su peso la necesidad de tener ese transporte público por tren que recorra toda la costa y existen soluciones para salvar la financiación. En otros países se ha optado por financiación privada, con una colaboración público-privada en explotación o ver la manera.

Ante las importantes previsiones de crecimiento poblacional, ¿está la provincia preparada?

Debía haberse dado una solución previa a los temas de infraestructuras, de movilidad y de agua, y no se ha hecho. Veremos si somos capaces de reconducir la situación.