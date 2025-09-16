Feria de Abril 2026: este es el edificio que inspirará la portada

La portada de la Feria de Abril de 2026 tendrá como protagonista al Pabellón de Portugal de la Exposición Iberoamericana de Sevilla de 1929, situado en el Prado de San Sebastián y actual sede del consulado de Portugal en la capital andaluza.

En un comunicado, el Ayuntamiento ha informado de que, la portada, diseñada por el arquitecto italiano Davide Gambini, representa y está basada en el edificio diseñado por los hermanos Carlos y Guilherme Rebelo de Andrade, quienes proyectaron un edificio de marcado carácter neobarroco e historicista inspirado en el estilo João V.

Para ello, recuperaron elementos de la suntuosa arquitectura de ese reinado de la primera mitad del siglo XVIII, y que fue construido en su día con materiales portugueses y decorado por artistas lusos.

En este sentido, el delegado de Fiestas Mayores, Manuel Alés, ha señalado que el mejor símbolo de la instalación permanente del Pabellón es hoy su cúpula de 26 metros, "de gran movimiento y curvatura rematada por tejas vidriadas y que de manera irremediable es la protagonista y lo que más llama la atención de nuestra portada de la Feria de 2026".

Del mismo modo, la portada incorpora detalles de la azulejería del cenador de Carlos V del Real Alcázar, en homenaje al V centenario de la boda del Emperador con Isabel de Portugal.

Ha señalado que los técnicos municipales adaptarán el diseño para que se acople totalmente a las estructuras existentes, y añadirán "algunos retoques que a buen seguro darán aún más belleza a esta portada".

La portada se comenzará a montar tras las próximas fiestas navideñas, con el fin de que esté lista para la inauguración de la Feria, en la madrugada del martes 21 de abril.