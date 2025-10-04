Misión de la Esperanza de Triana: horarios y recorridos

Hoy comienza la denominada Misión Evangelizadora de la Esperanza de Triana al Polígono Sur, que llevará a la dolorosa a una de las zonas más desfavorecidas de Sevilla. La imagen permanecerá en dos parroquias del barrio, aunque el programa de actos está plagado de traslados, cultos y otras actividades en torno a la talla.

El arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses, oficiará hoy en la parroquia de Santa Ana la misa de envío de la misión. A su conclusión, a las 8:30 horas, la dolorosa partirá en andas hasta la parroquia de San Pío X por un recorrido que la llevará por la calle Asunción, el puente de los Remedios, el parque de María Luisa –con la Plaza de España al fondo–, la calle Felipe II y el barrio del Tiro de Línea. En este punto, entrará en la parroquia de Santa Genoveva, para discurrir luego por el barrio de la Oliva y el Polígono Sur.

El domingo 12 de octubre protagonizará un rosario matutino hasta la parroquia de Jesús Obrero, que dejará imágenes inéditas y escenas de profunda devoción. El sábado 18 de octubre se despedirá del barrio y pondrá rumbo a la capilla de los Marineros, con hitos tan destacados como la visita al hospital Infantil o a la capilla de los Estudiantes, en el Rectorado.

Posteriormente, el miércoles 22 de octubre, la talla se trasladará a la parroquia de San Jacinto, la que fue su sede canónica durante tantos años. Desde allí partirá el sábado 25 de octubre hasta la Catedral, recorriendo lugares tan habituales en la Madrugada como la capilla de la Estrella o la del Baratillo.

En la seo se desarrollará un triduo preparatorio y un besamanos. Las eucaristías estarán oficiadas por los obispos auxiliares, Teodoro León y Ramón Valdivia, y por el obispo emérito de Córdoba, Demetrio Fernández. Se celebrarán en al altar mayor, al estar restaurándose actualmente el altar del jubileo, el lugar dedicado habitualmente a las grandes celebraciones catedralicias.

El sábado 1 de noviembre Saiz Meneses oficiará la función del LXXV aniversario de la proclamación del Dogma de la Asunción y, ya por la tarde, entronizada en su paso de palio, la dolorosa regresará a Triana en una procesión triunfal. Visitará el Ayuntamiento y transitará por el convento del Santo Ángel y la parroquia de la Magdalena. Ya en su barrio, irá por las calles Antillano Campos y Pagés del Corro hasta su capilla.