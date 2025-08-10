Mucho calor: temperaturas por encima de 40 grados en varfios puntos de Andalucía hasta el jueves

Andalucía volverá a contar este domingo con temperaturas significativamente altas en la vertiente atlántica, con máximas de 41 grados en puntos de Sevilla y Córdoba, y levante fuerte en el Estrecho, con rachas ocasionalmente muy fuertes.

Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología, habrá cielos poco nubosos o despejados y nubosidad de evolución diurna en las sierras del interior oriental de la comunidad.

Los termómetros irán en ascenso en el tercio occidental, en descenso en el extremo oriental y seguirán sin cambios en el resto.

En Cádiz y el litoral almeriense, los vientos serán moderados de levante, aumentando en el Estrecho a fuertes con rachas ocasionalmente muy fuertes.

Hay que recordar que la Agencia Estatal de Meteorología mantiene el aviso por ola de calor hasta el jueves 14, con temperaturas máximas que alcanzarán los 42ºC en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir durante el próximo lunes y martes.

De hecho, los descensos comenzarán a partir del martes 12, aunque estos estarán restringidos al extremo norte peninsular y tercio nororiental.