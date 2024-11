Nanoburbujas en el agua de riego para aumentar la producción de frutos rojos

La integración de la tecnología de las nanoburbujas en los sistemas de agua de riego es una de las novedades de la presente campaña de frutos rojos en la provincia de Huelva, la mayor zona de producción de 'berries' de toda Europa, con el objetivo de aumentar la producción y mejorar la calidad.

Para ello se ha completado la instalación de los primeros equipos que permiten enriquecer el agua de riego que se usa en los cultivos de fresas, arándanos, frambuesas o moras, aplicando estas nanoburbujas de oxígeno a través de la tecnología desarrollada por la multinacional Moleaer, ha informado Biosabor Nature en un comunicado.

Los más de 30 ensayos realizados en centros y entidades de investigación de reconocido prestigio y en universidades internacionales y españolas, así como su uso en más de 1.800 instalaciones de 22 países, han demostrado que la utilización de la tecnología de las nanoburbujas en la actividad agrícola permite aumentar la producción y mejorar la calidad de los cultivos con menos costes.

Una parte de estos ensayos se ha concentrado de forma específica en el sector de los frutos rojos. Los resultados alcanzados han sido muy positivos y determinantes para que Biosabor Nature haya decidido concentrar su estrategia de instalación de equipos de nanoburbujas en la provincia de Huelva.

Desde Biosabor Nature han explicado que aplicar la tecnología de las nanoburbujas mejora la oxigenación del agua de riego y contribuye a la eliminación de biofilm y de los atascos de goteros; a descompactar el suelo, a lixiviar las sales y a controlar los patógenos que afectan a estos cultivos.

Pero, además, incrementa el bulbo de riego y la absorción de nutrientes por parte de la planta, acelera el metabolismo y contribuye a anticipar la cosecha, un factor clave, por ejemplo, en el cultivo y desarrollo de las variedades tempranas de fresas.

Aporta otro valor añadido, como es una mejora en el uso del agua y una mayor eficiencia en su utilización, algo que refuerza las acciones vinculadas a la sostenibilidad.

Los beneficios de aplicar las nanoburbujas de oxígeno en el cultivo de frutos rojos han sido tan contundentes que Biosabor Nature y la compañía Moleaer han implantado en la provincia de Huelva el sistema de prueba 'Try Before You Buy'.

Esta acción permite implantar dicha tecnología en las instalaciones de frutos rojos mediante un alquiler asequible, que incluye una opción futura de compra.

Dentro del alquiler se incluye la instalación y el seguimiento técnico y agronómico de la instalación por parte de los expertos de la compañía, facilitando que las empresas puedan comprobar los resultados del uso de las nanoburbujas y los efectos del ahorro de costes