El silencio de la oposición de Schrödinger en Andalucía

La oposición en Andalucía rezuma el hálito de un cuadro de Hopper. El PSOE andaluz, en un anhelo de omnisciencia, intenta escribir derecho con renglones torcidos. Los socialistas han buscado maneras de invocar el sortilegio aunque, hasta ahora, en todas ellas, como en Candyman, el resultado conlleva la aparición de alguna trama judicial y el reflejo en el espejo de antiguos –el «caso ERE»– y presentes –el «caso Ábalos»– fantasmas. Así, en la jornada de control al Gobierno de la Junta en la que se conoció que la Fiscalía Anticorrupción asume la investigación sobre los contratos de emergencia del Servicio Andaluz de Salud, los portavoces de los grupos de la oposición –entre ellos, el del grupo denunciante, el PSOE-A– ni mencionaron la causa. El diputado Rafael Márquez sí incidió en la «enorme gravedad» del caso de contratos del SAS y la consejera de Salud defendió su «colaboración» con la Justicia. Espadas desde el estrado ni se refirió al tema. La oposición de Schrödinger, viva y muerta a la vez. La portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, sentenció sobre la investigación: «Esto no es el caso Koldo». Al mismo tiempo, se conocía que el Tribunal de Cuentas ya descartó «responsabilidad contable» en tres contratos del SAS en 2020 vinculados al Covid.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, presente en el antiguo Hospital de las Cinco Llagas, enmarcó en la normalidad que la Fiscalía asuma la investigación. El presidente Juanma Moreno también lo vio «razonable» y, previamente, sobre la causa del Tribunal Supremo contra el ex ministro Ábalos señaló que «Sánchez debe dar explicaciones y aclarar por qué lo cesó».

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, defendió que la Junta está «tranquila» con la denuncia presentada por el grupo socialista del Parlamento andaluz contra el Gobierno andaluz por presunta malversación y prevaricación. «Aquí no se está hablando de comisiones, no se está hablando de productos ni de mascarillas que se hayan comprado al triple de su valor y no hayan aparecido. Esto no es el ‘caso Koldo’. Esto no es nada parecido. Es un procedimiento administrativo de emergencia para contratar unos servicios sanitarios en unos momentos delicadísimos de la Covid como lo fue el año 2021», defendió la consejera en una entrevista en Canal Sur Televisión. «Lo único que indica es que la denuncia está bien presentada, tiene la documentación correcta y que el lugar donde la han presentado es el correcto. En este caso estamos tranquilos, así que total colaboración con la justicia y máxima transparencia», subrayó. La portavoz recalcó que los contratos de emergencia que están siendo escrutados tenían como «objetivo fundamental salvar vidas, por un lado, y también proteger la salud de los profesionales». Por lo tanto, «es un procedimiento administrativo que vamos a ver en lo que queda. Pero lo que tiene que tener todo el mundo muy claro es que esto no es un ‘caso Koldo’», insistió.

En la sesión de control, Juanma Moreno defendió que «los Presupuestos para 2025 están centrados en los andaluces y buscan dar solución a sus problemas». El presidente de la Junta señaló que las cuentas andaluzas están enfocadas en seguir transformando Andalucía. «Son realistas, sensatos y los mejores de los que podemos disponer con los recursos que tenemos», indicó.

Moreno defendió que «son unas cuentas eminentemente sociales» donde seis de cada diez euros se destinan a servicios públicos como la sanidad, la educación o la dependencia y ha incidido en que la sanidad ocupa un tercio de estas cuentas, aumentando en 1.000 millones respecto al año anterior y en 5.400 millones respecto a 2028. «Con ello incrementaremos los efectivos, reduciremos las listas de espera y mejoraremos la atención primaria. Un 35% de los fondos destinados a la salud irán a la Atención Primaria». Moreno indicó que a inclusión social, juventud, familia e igualdad se destinan 3.343 millones, un 12,3% más que el año pasado, y que, en concreto, el presupuesto de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia se ha duplicado desde 2018, destinándose 2.331 millones. En cuanto a la dependencia, destacó que el Gobierno andaluz está haciendo un esfuerzo sin precedentes y ha resaltado que se ha reducido a la mitad la lista de espera desde 2018 y que se han incrementado un 54% las prestaciones superando las 400.000. «El Gobierno central destina un 33% mientras Andalucía destina un 67%. El Gobierno incumple su compromiso de destinar un 50% a la dependencia en la comunidad andaluza, pero sí lo asume con el País Vasco y Cataluña. En 2024 hemos recibido 200 millones menos en dependencia porque no se aprobaron los Presupuestos Generales del Estado».

Segunda jornada de Pleno en el Parlamento de Andalucía con sesión de Control al gobierno Rocío Ruz Europa Press

Por su parte, Juan Espadas indicó que «el presupuesto para 2025 de Moreno Bonilla es rigurosamente falso. No crece y repite los mismos compromisos incumplidos de 2024». El presidente del Grupo Socialista criticó que se reclame al Gobierno de España más fondos para asuntos como los menores inmigrantes cuando no se han ejecutado el 70% de las transferencias en este ámbito. «Lo histórico desgraciadamente no son los presupuestos de la Junta sino las mentiras y engaños de esas cuentas. Son papel mojado», manifestó Espadas, para quien los presupuestos cuentan con una «gran trampa», como volver a presupuestar hasta 1.652 millones ya consignados en el presupuesto anterior y no ejecutado, a lo que se une que «en las propias cuentas de 2025 hay 658 millones que no se van a ejecutar». En este sentido, señaló que es «histórica» la cifra de transferencias del Gobierno de España y de fondos de la UE que nutren el presupuesto andaluz, mientras que desde el gobierno andaluz se dedica «cada vez dedica menos presupuesto propio autofinanciado a lo que necesitan las y los andaluces». Espadas criticó que Moreno sí apuesta por continuar con los regalos fiscales a la minoría de personas más ricas de Andalucía y por aumentar «los gastos superfluos, que dijo que iba a reducir».

Nada mencionó Espadas de los contratos del SAS, ante la sorpresa de los asistentes al Pleno, algo que se explicó ante la posibilidad de no caer en la contradicción del «cazador cazado». «El antílope no necesita ser más rápido que el depredador para sobrevivir. Le basta con correr más que los otros antílopes», reza un proverbio africano.